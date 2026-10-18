Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: Debrecen–Zalaegerszeg 1–0

Szendrei góljával vezet a ZTE ellen a Debrecen

2026.10.18. 15:19
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Vezet a Loki! (Fotó: Kovács Péter)
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DVSC NB I 10. forduló Zalaegerszeg
A labdarúgó NB I 10. fordulójában a Debreceni VSC a Zalaegerszeget fogadja – élőben az NSO-n!


LABDARÚGÓ NB I
 10. FORDULÓ
Debreceni VSC–Zalaegerszeg 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Debrecen, Nagyerdei Stadion. V: Antal P. 
Debrecen: Andreev – Mejías, Hofmann, Lang, A. Guerrero – Egri, Dzsudzsák, Batik B., Boskovic, Dénes V. – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csonka A., Penalba, D. Da Silva, J. Calderón – Babos B., Kujovic, Amato (Arthur Henrique, a szünetben), Kiss Bence – Krevszun, M. Machado. Vezetőedző: Filipe Celikkaya
Gólszerző: Szendrei Á. (43.)

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DVSC NB I 10. forduló Zalaegerszeg
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