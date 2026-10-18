Szendrei góljával vezet a ZTE ellen a Debrecen



LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Debreceni VSC–Zalaegerszeg 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!

Debrecen, Nagyerdei Stadion. V: Antal P.

Debrecen: Andreev – Mejías, Hofmann, Lang, A. Guerrero – Egri, Dzsudzsák, Batik B., Boskovic, Dénes V. – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csonka A., Penalba, D. Da Silva, J. Calderón – Babos B., Kujovic, Amato (Arthur Henrique, a szünetben), Kiss Bence – Krevszun, M. Machado. Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Szendrei Á. (43.)

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