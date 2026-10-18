Dénes Vilmos: Mindig fontos lesz nekem a Zalaegerszeg

Különleges mérkőzés vár vasárnap Dénes Vilmosra. A Debreceni VSC támadója 2024 nyarán a másodosztályú Siófoktól szerződött Zalaegerszegre, ahol rögtön berobbant az élvonalba, majd szerződtette a belga Kortrijk. Egy külföldön töltött évad után a nyáron Debrecenbe igazolt, most pedig a ZTE ellen léphet pályára.



„Zalaegerszegen lettem NB I-es játékos, mindig fontos lesz nekem a klub – mondta lapunknak a 21 éves támadó. – Alapvetően azzal a céllal igazoltam a Zetébe, hogy tovább fejlődjek, és lépjek egyet előre a pályafutásomban, ami sikerült is, hiszen Belgiumba tudtam szerződni. Rengeteg szép emlék köt oda, például a Ferencváros elleni duplám hazai pályán vagy az Újpest elleni fordítás a Szusza Ferenc Stadionban, amikor a hajrában a gólommal egyenlítettünk, majd Medgyes Sinan találatával győztünk. Sok barátságot kötöttem, a legjobb viszonyt Bakti Balázzsal alakítottam ki, ő sincs már Zalaegerszegen, de tartjuk a kapcsolatot.”



Dénes Vilmos a ZTE-vel tapasztalhatta, hogy nem könnyű a vendégeknek a Nagy­erdei Stadionban – a zalaiak az előző hat debreceni meccsüket elveszítették.



„Nem tudom, mi ennek az oka, de remélem, folytatódik a sorozat, és ismét a Loki lesz a győztes. A Zete erőssége a kombinatív, rövid passzos játék, futballistái alacsonyak, gyorsak és jól cseleznek. Az esetek nagy részében jól is játszanak, mi agresszív letámadással és nagy intenzitással igyekszünk ez ellen fellépni. A tabella alapján csaknem azonos képességű a két csapat, de remélem, vasárnap bizonyítjuk, hogy mi vagyunk a jobbak. Ha gólt szerzek, biztosan nem ünnepelek látványosan, hiszen tisztelem a Zalaegerszeget, a szurkolókat és korábbi társaimat is.”



A Debrecen az előző fordulóban bravúrosan mentett pontot a hosszabbításban a Ferencváros otthonában, tíz szerzett pontjával a tizedik helyen áll a tabellán.



„Jó focit játszunk, aki folyamatosan nézi a mérkőzéseinket, az látja, hogy több pontot érdemeltünk volna. Az előző hat meccsen legalább két döntetlenre végződő összecsapást is meg kellett volna nyernünk, és akkor említhetném a Vasas elleni vereséget, amelyet inkább ne is firtassunk… A futball mindig visszaadja, amit elvesz, ennek tudom be az Üllői úton hosszabbításban kiharcolt döntetlent.”



NB I, 10. FORDULÓ

Október 16., péntek

MTK Budapest–Vasas FC 1–0

Október 17., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC 0–1

Paksi FC–ETO FC 1–2

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 0–1

Október 18., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)