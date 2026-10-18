Exkluzív interjú Marco Rossival a Nemzeti Sportban!
Centiméterekről, bizalomról, Szoboszlai Dominikról, José Mourinhóról, no meg a Nemzetek Ligája-feljutás lehetőségéről is beszélt lapunknak a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
A szeptemberben és októberben lejátszott négy Nemzetek Ligája-mérkőzést is értékelte lapunknak Marco Rossi szövetségi kapitány, aki már kilencven meccsen irányította a magyar válogatottat. A terjedelmes interjúban szóba kerül többek között a szerencse szerepe – aminek kapcsán José Mourinho egyik esetét is megemlítette –, Szoboszlai Dominik különleges képessége, valamint az is, miként vélekedik a saját megítéléséről a szakvezető. Az NL-ben esély kínálkozik az A-ligába, vagyis a legjobbak közé jutásra, amiről markáns véleményt fogalmazott meg a nemzeti csapatot 2018 óta irányító edző.
Kétoldalas interjúnk a hétfőn megjelenő Nemzeti Sportban!
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