Bosnyák válogatott védővel erősített a Kisvárda – hivatalos

A klub honlapján olvasható tájékoztatás szerint Serbecic a belső védő poszton fennálló problémák orvoslására érkezett Kisvárdára.

Mint írták, a norvég és bosnyák bajnok, kupagyőztes játékos az előző bajnokságban hazája egyik leghíresebb csapatát, a Velez Mostart erősítette, de szerepelt abban a szerb Kragujevacban is, amellyel korábban kétszer is játszott edzőmeccset Törökországban a Kisvárda, igaz, akkoriban nem abban a klubban szerepelt.

Serbecic eddig pályafutásában kétségkívül a norvég Rosenborg a legjobban csengő klubnév, annak színeiben bajnoki címet, kupát és Szuperkupát egyaránt nyert.

A válogatottban 2022. szeptember 26-án a bosnyákok Románia elleni B-divíziós Nemzetek Ligája-mérkőzését játszotta végig, akkor idegenben veszítettek 4–1-re.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Anatoliy Nuriyev (azeri-ukrán, Zira FC – Azerbajdzsán, szabadon igazolhatóként), Basim Serbecic (bosnyák, Velez Mostar – Bosznia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Kölcsönből visszatérők: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC, onnan FC Ajka, kölcsönbe), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, Borac Banja Luka – Bosznia, szabadon igazolhatóként), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, FC Nagykanizsa), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, szabadon igazolható), Medgyes Sinan (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek), Stefan Raúl (spanyol-magyar, FC Nagykanizsa)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –