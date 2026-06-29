NB I: két idény után távozik a pályaedző a címvédőtől – hivatalos

„Bernd Thijs 2024 nyarán érkezett pályaedzőként az ETO FC-hez. Komoly nemzetközi tapasztalatát rögtön a megérkezését követően kamatoztatni tudta. Nagy szerepe volt abban, hogy csapatunk elhódította a bajnoki trófeát az előző szezon végén” – írta hivatalos közleményében a bajnok győri csapat.

A most 48 éves belga szakember az ETO előtt a KAA Gentet, az Al-Raedet, az Al-Ahlit és a Standard Liége-t segítette, majd Borbély Balázs vezetőedző mellé szerződött Győrben.