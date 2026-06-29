Nemzeti Sportrádió

NB I: két idény után távozik a pályaedző a címvédőtől – hivatalos

CS. M.CS. M.
2026.06.29. 22:02
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Távozik az ETO-tól a pályaedző (Fotó: ETO)
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NB I Győr ETO FC Bernd Thijs labdarúgó NB I
Két idény után, bajnokként távozik a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC-től Bernd Thijs pályaedző.

 

„Bernd Thijs 2024 nyarán érkezett pályaedzőként az ETO FC-hez. Komoly nemzetközi tapasztalatát rögtön a megérkezését követően kamatoztatni tudta. Nagy szerepe volt abban, hogy csapatunk elhódította a bajnoki trófeát az előző szezon végén” – írta hivatalos közleményében a bajnok győri csapat. 

A most 48 éves belga szakember az ETO előtt a KAA Gentet, az Al-Raedet, az Al-Ahlit és a Standard Liége-t segítette, majd Borbély Balázs vezetőedző mellé szerződött Győrben. 

 

NB I Győr ETO FC Bernd Thijs labdarúgó NB I
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