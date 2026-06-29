NB I: a ZTE bemutatta Filipe Celikkaya vezetőedző stábját
A labdarúgó NB I 2026–27-es idényére készülő ZTE hétfőn nyilvánosságra hozta az új edzői stáb névsorát.
A nemrégiben kinevezett vezetőedző, Filipe Celikkaya munkáját Bruno Lopes segíti majd másodedzőként, míg Goncalo Garrido asszisztensedzőként, Hugo Goncalves erőnléti edzőként lett a stáb tagja – tudtuk meg a ztefc.hu hétfői közleményéből.
A kapusokat továbbra is Safet Jahic készíti fel, a vezető elemző – sorozatban az ötödik idényben – Pálfi Zoltán lesz.
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