NB I: a ZTE bemutatta Filipe Celikkaya vezetőedző stábját

A nemrégiben kinevezett vezetőedző, Filipe Celikkaya munkáját Bruno Lopes segíti majd másodedzőként, míg Goncalo Garrido asszisztensedzőként, Hugo Goncalves erőnléti edzőként lett a stáb tagja – tudtuk meg a ztefc.hu hétfői közleményéből.

A kapusokat továbbra is Safet Jahic készíti fel, a vezető elemző – sorozatban az ötödik idényben – Pálfi Zoltán lesz.