Honvéd: újabb légiós érkezett, ezúttal a spanyol harmadosztályból

„Új játékossal bővült csapatunk kerete: klubunk 1+1+1 éves szerződést kötött a 25 éves spanyol védővel, Pablo Garcíával” – adta hírül a Honvéd a honlapján. A balhátvédként és belső védőként is bevethető játékos a kispestiek második nyári szerzeménye a Győrből érkezett román Deian Boldor után, aki ugyancsak védő. Rajtuk kívül Szamosi Ádám kötött még szerződést a Honvéddal, de ő már az előző idényben is Kispesten szerepelt a DVTK kölcsönjátékosaként.

Pablo García a Deportivo Alavés utánpótlásában nevelkedett, játszott az Alavés B csapatában és több alacsonyabb osztályú csapatban, köztük az elche második csapatában is. A legutóbbi idényt a harmadosztályú Arenas Clubban töltötte, 31 bajnokin három gólt szerzett, de az idény végén lejárt a szerződése, így szabadon igazolható játékosként érkezhet a Honvédhoz.

Az Arenas előtt kivétel nélkül negyedosztályú csapatokban lépett pályára, 2021 óta 51 találkozón szerepelt a spanyol negyedik vonalban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL

Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár – kölcsönben), Tomás Tujvel (szlovák-magyar, lejár a szerződése)