Borbély Balázs: Mindenki megkapja az esélyt a bizonyításra!

Nagy lendülettel vágott bele a munkába Borbély Balázs a Ferencvárosnál. A zöld-fehérek közelmúltban kinevezett vezetőedzője a klub YouTube-csatornáján rendhagyó interjúban beszélt az első benyomásairól, a szakmai elképzeléseiről, a stábról, a játékosokról, valamint arról is, milyen személyes kabala kíséri őt hosszú évek óta.

„Bekezdtünk, keményen dolgozunk, mindenki beleállt a melóba, a játékosok csinálják, amit kérünk tőlük” – kezdte a népligeti edzőbázison autójával leparkoló Borbély Balázs, aki nem ismeretlen közegbe érkezett. Annak idején NB III-as edzőként távozott a Ferencvárostól, most pedig már az első csapat vezetőedzőjeként tért vissza. A fiatal szakember elismerte, az elmúlt években sokat fejlődött, de szerinte egy tréner sosem mondhatja, hogy készen van és már mindent tud a labdarúgásról.

„Nem tudom, mikor van készen egy vezetőedző… Rengeteget fejlődtem az elmúlt években. Az utánpótlásban kezdtem, ami teljesen más világ, mint a profi futball. Annak a híve vagyok, hogy a jó pap is holtig tanul – az edző pedig akár játékosoktól, kollégáktól. Mindig lehet fejlődni, és bízom benne, hogy egy év múlva ilyenkor még jobb edző leszek.”

Hozzátette, nem tartja magát konzervatív trénernek: elsősorban a saját szemének hisz, de szereti, ha a megérzéseit számokkal, adatokkal is alá tudja támasztani.

Borbély Balázs egyelőre a Liget Hotelben lakik, akárcsak stábjának egyik fontos tagja, a Győrből őt a Ferencvároshoz követő Stefan Pánik. A vezetőedző nagyra tartja közvetlen munkatársát, akit nemcsak szakmailag, hanem emberileg is fontos támasznak nevezett.

„Pista abszolút megszállott, aki csak a hivatásának és a családjának él. Amióta megjöttünk, még nem volt otthon… Tapasztalt, nagy tudású, fiatal szakember, aki nekem is mentális támaszom.”

A Ferencváros az Európa-liga selejtezőjében a szerb Vojvodinával találkozik, Borbély Balázs szerint a lehetséges hat ellenfél közül talán a legerősebb jutott a Magyar Kupa-győztesnek. A vezetőedző azonban nem keres kifogásokat, a cél változatlan: a Ferencváros szeretne minél messzebb jutni a nemzetközi porondon. A csapat szombaton a Tiszakécske ellen játssza első, zárt kapus felkészülési mérkőzését, ezt követően pedig Ausztria felé veszi az irányt.

„Magas intenzitású munkát kell folytatnunk, és egyre inkább át kell adnunk a saját stílusunkat a csapatnak. Sok a fiatal az edzéseken, de nálam a minőség dönt. Senki nem úgy születik, hogy mindent tud a futballról, a fiatalokkal többet kell foglalkozni, tanítani kell őket, de erre abszolút nyitott vagyok. Ha úgy teljesítenek, kész vagyok őket mély vízbe dobni” – mondta Borbély Balázs, jelezve, hogy a kölcsönből visszatérő játékosok is megkapják az esélyt a bizonyításra. A vezetőedző hangsúlyozta, minden futballistát saját szemével szeretne látni, és csak ezt követően dönt arról, kinek lehet helye a keretben.

„Látni szeretném, ki milyen ember, kinek milyen képességei vannak. Szakmai és emberi oldalról is minél jobban meg akarom ismerni őket. Csak ezt követően tudom valakiről eldönteni, hogy helye lesz-e a keretünkben, vagy sem.”

A beszélgetés egyik legszemélyesebb pillanata az volt, amikor Borbély Balázs elővette a kabaláját: kislánya első babacipőjének párját. Amikor a gyermek kinőtte, eltette a táskájába, azóta mindenhová magával viszi.

„Ez valahogyan nyugalmat ad nekem. Bármi történik, nem az a legfontosabb a világon, hanem a család…” – mondta, ezzel azt is érzékeltetve, hogy a futball iránti szenvedély mellett a magánélet stabilitása is fontos kapaszkodó számára.

A zöld-fehérek sportigazgatójával, Hajnal Tamással régi az ismeretségük: együtt futballoztak a Bundesligában, a Kaiserslauternben, barátságuk azóta is megmaradt. Most a Ferencvárosnál vezetőedzőként és vezetőként kell együtt dolgozniuk – Borbély Balázs humorral fűszerezve válaszolt erre a felvetésre.

„Egyelőre minden tökéletes, hiszen még nincsenek mérkőzések. Majd ha jön a nyomás, lehet, hogy változni fog. Amikor riválisok voltunk, sokkal ritkábban beszéltünk, de a baráti kapcsolatunk megmaradt.”

Ami a taktikát illeti, a vezetőedző elárulta, nem elsősorban a háromvédős rendszer híve, és szeretné a saját stílusára formálni a Ferencvárost. Tudja azonban, hogy az automatizmusokon nem lehet egyik napról a másikra változtatni, ezért különösen fontos lesz a megfelelő időzítés. A cél, hogy július 9-ére, az első Európa-liga-selejtezőre a csapat fizikailag és fejben is a lehető legjobb állapotban legyen. A felkészülési meccsek éppen ezért nemcsak az erőnlétről, hanem az elképzelések teszteléséről is szólnak majd.

Borbély Balázs pontosan tudja, milyen klubhoz érkezett, és azt is, mekkora elvárásokkal jár a Ferencváros kispadja. A beszélgetés végén mégis higgadtan, józanul fogalmazta meg, mit tartana sikernek.

„Ha egy év múlva még itt leszek, az azt jelenti, hogy a csapat fejlődött, és sikeresek voltunk.”