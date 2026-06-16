A Ferencvárostól távozó védő elmondta, miért hagyta el Magyarországot

Gartenmann szavai szerint a döntésében szerepet játszott az április magyarországi parlamenti választás végeredménye: „Ha most az egész futball kap egy nagy ütést, akkor talán már nem is lesz annyira szórakoztató a Ferencvárosban futballozni” – idézte a dán Bold a dán-svájci játékost.

A védő úgy fogalmazott, hogy a búcsú korábban jött a tervezettnél, hiszen a klubbal folytatott megbeszélései alapján mindkét fél nyitott lett volna a folytatásra: „A párbeszéd alapvetően jól alakult, azt a visszajelzést kaptam, hogy szeretnének hosszabbítani velem – fogalmazott az interjúban. – Úgy érzem, most eléggé szűkösek a lehetőségek anyagi szempontból. Emiatt én sem kaptam új szerződést, de tudomásom szerint mások sem nagyon. A helyzet nem volt különösebben drámai, nem erre számítottam, de már elkezdtem más lehetőségeket keresni. Úgy érzem, Magyarországon már mindent megtapasztaltam, amit szerettem volna, és ha most a labdarúgást valóban komoly hátrány éri, akkor talán már nem lenne ugyanolyan élmény ott futballozni.”

A Bold emlékeztetett, hogy Gartenmann korábban a Sönderjyske és a Midtjylland játékosa is volt Dániában, azonban egyelőre nem tervez újra visszatérni az északi országba, bár később még nem zárta ki ezt az eshetőséget sem: „Megkedveltem a külföldi életet. Rengeteget adott számomra, hogy elhagytam Dániát, ahol sok esetben csak egy bizonyos típusú játékosként könyveltek el. Külföldön viszont új szemmel néznek rád és másképp értékelik az erősségeidet. Ez sokat segített a fejlődésemben is, és olyan lehetőségeket nyitott meg előttem, amelyekhez talán nem jutottam volna hozzá, ha otthon maradok. Ezért szeretnék továbbra is külföldön futballozni.”

A korábbi ferencvárosi játékos elmondta azt is, hogy legnagyobb álmai között az olasz bajnokság szerepel: „Mindig az volt az álmom, hogy Olaszországban futballozzak. Korábban már többször is közel jártam ehhez, ám a valahogy sosem jött össze, úgyhogy már nem is merek sokat remélni. A legfontosabb most, hogy találjak egy új projektet és egy olyan helyet, ahol az élet is kellemes.”

„Budapest e tekintetben nagyon sok szempontnak megfelelt. Tökéletes lenne, ha sikerülne valami hasonlót találni – fogalmazott, hozzátéve, hogy Svájcot is jó lehetőségnek gondolja. – Az ügynököm keményen dolgozik, és úgy érzem, hogy jól alakulnak a dolgok. Remélhetőleg már nem kell sokat várni, hogy minden a helyére kerüljön.”