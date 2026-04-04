Szendrei Ákos: A győzelem a legfontosabb

Három pontot szerzett legutóbb az MTK Budapest vendégeként a Paksi FC, a 2–0-s sikerben főszerepet vállalt Szendrei Ákos, aki a mérkőzés első gólját szerezte. A 23 éves támadó tavasszal először volt eredményes, ráadásul csapata csaknem két hónap elteltével nyert újra.



„A mérkőzés elején jobban játszott az MTK, akár a vezetést is megszerezhette volna, ám nem tette, mi viszont kihasználtuk az egyik lehetőségünket – mondta Szendrei Ákos. – A vezetést megelőző beadásnál nem gondolkodtam azon, hogy Papp Kristóf magának veszi le mellel a labdát, vagy engem akar megjátszani: egy pillanatig sem haboztam, lőttem, csak arra figyeltem, hogy eltaláljam a kaput. Megkönnyebbülten láttam, hogy a labda a hálóban köt ki, hiszen tavasszal először találtam be… A folytatásban sokat jelentett, hogy a kapusunk, Gyetván Márk jól védett, a kapu előtt mi voltunk hatékonyabbak, és ez fontos három pontot ért.”



Szombaton a Kazincbarcika érkezik Paksra, egy esetleges újabb győzelemmel a hazai együttes versenyben maradna a harmadik hely megszerzéséért. A bajnokság második körében Szendrei Ákos duplázott az újonc (ideiglenes) otthonában 2–0-ra megnyert találkozón, és bár szeretne újra gólt szerezni, tudja, a csapat sikere az elsődleges.



„Szép emlék a decemberi egymás elleni meccsünk, hiszen először dupláztam az NB I-ben, ráadásul Mezőkövesden, ahol nagyszerű időszakot töltöttem el, és ahova rengeteg szép emlék köt… – folytatta Szendrei Ákos. – Noha az ellenfelünk az utolsó helyen áll, van benne tartás, képes veszélyesen futballozni, szóval nem lesz egyszerű ellene. Alaposan felkészültünk, mindenképpen nyerni akarunk, ugyanakkor valamennyi mérkőzéshez csak így szabad hozzáállni. Törekedni kell a szép játékra, a közönség kiszolgálására, de a jó eredmény, a győzelem a legfontosabb!”

LABDARÚGÓ NB I

A 28. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 4., szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 27 15 8 4 53–28 +25 53 2. Ferencvárosi TC 26 15 5 6 50–28 +22 50 3. Debreceni VSC 27 12 9 6 41–32 +9 45 4. Zalaegerszegi TE 27 11 9 7 41–32 +9 42 5. Paksi FC 27 11 8 8 49–38 +11 41 6. Kisvárda 27 11 6 10 33–40 –7 39 7. Puskás Akadémia 26 10 6 10 32–32 0 36 8. Újpest FC 27 9 6 12 35–44 –9 33 9. Nyíregyháza 27 8 8 11 38–45 –7 32 10. MTK Budapest 27 7 7 13 45–56 –11 28 11. Diósgyőri VTK 27 5 10 12 34–47 –13 25 12. Kazincbarcika 27 5 2 20 26–55 –29 17

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.