Nemzeti Sportrádió

Pestszentlőrincen lesz az európai ifjúsági kéziliga női négyes döntője

2026.04.21. 16:54
Három meccset rendeznének a BUD Arénában (Fotó: Dömötör Csaba)
kézilabda európai ifjúsági kézilabdaliga BUD Aréna
A pestszentlőrinci BUD Arénában lesznek a női európai ifjúsági kézilabdaliga négyes döntőjének mérkőzései.

A tornát a felnőtt női Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjével együtt rendezik meg június 6-án és 7-én. A mezőnyt három magyar csapat – a Győri ETO KC, a Ferencváros és a Debrecen -, valamint a román CSM Bucuresti alkotja. A magyar szövetség keddi sajtóeseményén elhangzott, hogy az elődöntőknek, valamint a bronzmérkőzésnek a BUD Aréna ad otthont, és szándékaik szerint a finálét vasárnap az MVM Dome-ban játsszák, de erről még nem született végleges döntés.

 

