Pestszentlőrincen lesz az európai ifjúsági kéziliga női négyes döntője

A tornát a felnőtt női Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjével együtt rendezik meg június 6-án és 7-én. A mezőnyt három magyar csapat – a Győri ETO KC, a Ferencváros és a Debrecen -, valamint a román CSM Bucuresti alkotja. A magyar szövetség keddi sajtóeseményén elhangzott, hogy az elődöntőknek, valamint a bronzmérkőzésnek a BUD Aréna ad otthont, és szándékaik szerint a finálét vasárnap az MVM Dome-ban játsszák, de erről még nem született végleges döntés.