Tamás Olivér is tudja, futball nélkül nem érdemes élni

Tíz hónap hosszú idő, ezt Tamás Olivér is jól tudja. A Paksi FC 24 esztendős, védőként és középpályásként is bevethető labdarúgója az elmúlt héten csereként tizenkét percet játszott az MTK Budapest elleni 2–0-s győztes meccsen, tíz hónapos szünet után. Akkor, 2025. május 25-én, az előző idény utolsó fordulójában piros lapot kapott a Nyíregyháza Spartacus játékosaként a ZTE elleni 0–0-s találkozón, majd nem sokkal később kiderült, kölcsönben a BVSC-Zuglóban folytatja pályafutását. A felkészülés alatt megsérült, egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára, aztán februárban Paksra igazolt, március 20-án pedig a Hidegkuti Nándor Stadionban elérkezett a visszatérés napja.

„Kissé meglepett, hogy beállhattam az MTK ellen, ugyanis a jobb oldali futó posztjára cseréltünk, és abban a pozícióban korábban még nem játszottam, de nagyon örültem a lehetőségnek, próbáltam élni vele – idézte fel a történteket Tamás Olivér. – Amikor tavaly nyáron Nyíregyházáról a BVSC-hez kerültem kölcsönbe, volt egy-két kisebb sérülésem, rossz mentális állapotban voltam, és úgy döntöttem, abbahagyom a futballt. Nem akartam labdába rúgni, a vezetők megértőek voltak, idővel azonban rendeztem a gondolataimat, és egyre jobban hiányzott a játék. A paksiak ügyvezetőjével, Haraszti Zsolttal az előző időszakomból megmaradt a jó kapcsolat, és azt mondta, ha úgy alakul, hogy meggondolom magam, hívjam fel. Megbeszéltük, hogy elmegyek Paksra, elkezdek edzeni, aztán kiderül, lesz-e közös folytatás. A felkészülést már a csapattal kezdtem el, ott voltam a törökországi edzőtáborban, szerződést kaptam, amiért nagy köszönettel tartozom Haraszti Zsoltnak és a szakmai stábnak.”

A múlt pénteki volt Tamás Olivér negyvenhatodik mérkőzése az élvonalban, harmincnyolc a paksi klubhoz kötődik. Hamarosan hat éve lesz, hogy 2020. június 20-án a Mezőkövesd Zsóry–Fehérvár FC 2–1-es bajnokin a székesfehérváriaknál bemutatkozott az első osztályban, majd még azon a nyáron kölcsönben Budaörsre került, ahol akkor Bognár György irányította a szakmai munkát. A korábbi ötvenszeres válogatott labdarúgó szeptemberben a Paks vezetőedzője lett, a következő év tavaszán Tamás Olivér is követte, s két és fél idényen át, egészen 2023 nyaráig erősítette az együttest. Amikor télen edzéslehetőséget kapott Pakson, jól ismert helyre került, már csak rajta múlik, mennyi játékpercet harcol ki magának.

„Amikor nem játszottam, rájöttem, nekem a futball az életem, és nem hirtelen felindulásból döntöttem el, hogy folytatom – tette hozzá Tamás Olivér. – Amikor abbahagytam, legbelül akkor is ott motoszkált bennem, ennek így nem lehet vége. Mentálisan rendben vagyok, fizikailag is egyre jobb állapotba kerülök, nagy motiváció dolgozik bennem, de azzal is tisztában vagyok, sokat kell dolgoznom a több játéklehetőségért és azért, hogy meghatározó játékossá váljak.”