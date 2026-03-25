Nyíri Vince: Küzdünk, amíg van esélyünk a bennmaradásra

JUDI ÁDÁM
2026.03.25. 11:19
Nyíri Vince (kékben) sajnálta, hogy az ETO FC ellen nem sikerült megőrizni az egygólos előnyüket... (Fotó: Kovács Péter)
Kolorcity Kazincbarcika Nyíri Vince labdarűgó NB I
Már-már reménytelen helyzetben futballozik a Kazincbarcika: tizenegy pontra van a bennmaradást jelentő helytől, de a klubban nem adják fel a harcot, minden mérkőzést meg akarnak nyerni.

NEHÉZ HELYZETBŐL VÁRJA a bajnokság folytatását a Kazincbarcika. Az újonc hat fordulóval az NB I vége előtt a tabella utolsó helyén van, hátránya tizenegy pont a már bennmaradást jelentő tizedik helytől.

„Szerintem, sőt szerintünk nem reménytelen a helyzetünk, nem adjuk fel, amíg van esélyünk, addig küzdünk – mondta lapunknak Nyíri Vince, a Kazincbarcika 24 éves védője. – Ha úgy alakulnak a dolgok, hogy matematikailag is biztossá válik a kiesés, akkor is mindent megteszünk a következő meccseken. Sportemberek vagyunk, mindig győzni akarunk, nem adunk ajándékpontokat az ellenfeleknek. Az öltözőben mindenki érzi a helyzet súlyát, de ezt nem teherként fogjuk fel. Akár győzünk, akár kikapunk, mindig maximális erőbedobással készülünk a következő mérkőzésre. A rossz eredmények miatt sem rossz a hangulat az öltözőben, tiszták a fejek, próbálunk mindenből tanulni, és igyekszünk kijavítani a hibákat. Nehéz a helyzetünk, de tesszük a dolgunkat becsülettel.”   

Így volt a múlt hétvégi ETO FC elleni meccsen is, amelyen Klausz Milán góljával vezetett a borsodi csapat, végül 3–1-re a bajnoki címért küzdő győriek nyertek.

„Örültem, amikor megszereztük a vezetést, de sajnos a Győr még a szünet előtt kiegyenlített. Azonban egy egy után is voltak helyzeteink, alakulhatott volna úgy, hogy ismét mi szerzünk vezetést. Stabilak voltunk, akadtak lehetőségeink, ám el kell ismerni, az ETO nagyszerű csapat, irányította a meccset, nem véletlenül van az első helyen a tabellán.”     

Nyíri Vince a télen érkezett Zalaegerszegről Kazincbarcikára, rögtön alapember lett, eddig hat bajnokin és egy kupameccsen lépett pályára – egy gólt szerzett.

„Zalaegerszegen nem kaptam annyi percet a bizonyításra, amennyit szerettem volna, hiányzott a játék és a meccs­terhelés. Kazincbarcikán megkapom, jó formában érzem magam, a Diósgyőr ellen gólt is szereztem. Talán ez volt pályafutásom legszebb találata, bár remélem, lesz még ennél is látványosabb. Nagy győzelmet arattunk a DVTK felett, minél több ilyenre lenne szükségünk. Nagyszerűen érzem magam Kazincbarcikán, érzem a bizalmat a játékostársak és a szakmai stáb részéről, ez nagyban segíti a teljesítményemet. Az ember akkor tud jól játszani, ha bíznak benne, márpedig Kazincbarcikán ez így van. Zalaegerszegen végig edzettem,  jó állapotban csatlakoztam új csapatomhoz, Kuttor Attila vezetőedző egyből be tudott vetni.”     

A Kazincbarcika pénteken a BAZ vármegyei I. osztályban szereplő Gesztelyen játszik hírverő mérkőzést, majd a válogatott szünet után Paksra utazik.

„Habár még odébb van, várom már a Paks elleni bajnokit. Szeretek mérkőzést játszani, minden hétnek ez a fénypontja. Tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz, de Paksra is a három pontért utazunk.”   
 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
4. Zalaegerszegi TE27119741–32+9 42 
5. Paksi FC27118849–38+11 41 
6. Kisvárda271161033–40–7 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC27961235–44–9 33 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest27771345–56–11 28 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika27522026–55–29 17 

 

 

