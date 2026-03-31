Bodnár Gergő: Ha az Újpest hív, arra nem lehet nemet mondani

– A válogatott szünet sem a pihenésé, hiszen az U21-es csapatban szerepel. Interjúnk készítésének pillanatában még az Ukrajna elleni Eb-selejtező előtt, de már az Izraeltől elszenvedett egy-nullás vereség után vagyunk. Egy félidőt játszott, milyennek érezte a csapat teljesítményét?

– Belülről nagyon jónak éreztem az Izrael elleni második félidőt. Az eredmény nem úgy alakult, ahogyan azt szerettük volna, de ezt volt az első mérkőzésünk az új stáb alatt, szokjuk még az új taktikai variációkat. Szerintem sok olyan dolgot mutattunk a második játékrészben, amire lehet építeni, úgyhogy pozitívan látjuk a közeljövőt.

– Milyen céljai vannak a csapatnak és személyesen önnek a selejtezősorozatban?

– Azt gondolom, hogy nagyon erős keret alkotja a mostani U21-es válogatottat, ennek megfelelően indultunk neki ennek az Eb-selejtezősorozatnak is, szeretnénk jól teljesíteni, minden hátralévő meccsen megszerezni a három pontot. A felnőttválogatottra még nem gondolok, először szeretnék alapember lenni a korosztályos nemzeti csapatban és az Újpestben is.

– Hogyan érzi magát Újpesten, mennyire sikerült már beilleszkedni?

– Úgy érzem, nagyon gyorsan ment és jól sikerült a beilleszkedés Újpesten. A srácok örömmel fogadtak, többen ismertek már engem, illetve Krajcsovics Ábelt, ugye mindketten Zalaegerszegből érkeztünk. Ilyen szempontból minden zökkenőmentes volt, már csak az a lényeg, hogy minél jobb eredményeket érjek el lila-fehérben.

– Az Egyesült Királyságban nevelkedett, de az elmúlt bő másfél évben már három magyar csapatban is megmutathatta magát. Mennyire volt nehéz és intenzív ez az időszak?

– Azt mondanám, hogy Angliából hazaköltözve az első évem volt a legnehezebb. A Vasasnál nem kaptam annyi lehetőséget, amennyit szerettem volna, de utána a Zalaegerszegnél gyorsan fontos játékossá váltam, szerencsére jó teljesítményt is tudtam nyújtani, aztán jött a lehetőség, hogy Újpestre szerződhetek.

– Fantasztikus egyéni teljesítményt nyújtott a Zalaegerszegnél, mégis gyorsan váltott. Egyértelmű volt, hogy elfogadja az Újpest ajánlatát?

– Jó helyen voltam a ZTE-nél, gyorsan alapemberré váltam, jól ment a játék, de úgy voltam vele, hogyha az Újpest hív, arra nem lehet nemet mondani. Vázolták felém a klub terveit, hogy hogyan néz majd ki az újjáépítés, bízom ebben a projektben. Kiváló emberekkel dolgozhatom együtt, nagyon jó körülöttünk a szakmai stáb is.

– Az újpesti közegbe való beilleszkedés gyorsan ment, de hogy érzi, a játék hogyan megy eddig? Kilenc meccsből hétszer lépett pályára, mind a hétszer kezdőként.

– Volt mihez hozzászokni, hiszen új volt a közeg, a taktika, de utóbbi nem csak nekem, az egész csapatnak, hiszen télen új stáb érkezett Újpestre. Szélesi Zoltánnal az U21-es válogatott révén már egy jó ideje együtt dolgozom, így tudtam, mi vár rám, mit vár el tőlem. Január óta szerintem sokat tudtunk fejlődni játékban, különösen a Debrecen és a Diósgyőr ellen volt jó meccsünk, az ott mutatott elemeket próbáljuk továbbvinni. Célunk, hogy tovább javuljon a védelem, a védekezés.

– Azon a két meccsen, amikor a kispadra szorult, Bese Barnabás kezdett a helyén, jobbhátvédként. Inkább posztriválisnak vagy mentornak tartja?

– Ahogy említi, egy poszton játszunk, de ez nem okoz semmilyen feszültséget, sőt. Bese Barnabás folyamatosan segít nekem, jóban vagyunk. Meghallgatok minden tanácsot, amit ő és Fiola Attila ad nekem, igyekszem tőlük tanulni, hiszen nagy rutinnal rendelkeznek jobbhátvédként, nem véletlen töltöttek be ezen a poszton fontos szerepet a magyar válogatottban az elmúlt években.

– Ez a posztja, de középpályásként és balhátvédként is bevethető, ha a helyzet úgy hozza.

– Ezzel úgy vagyok, hogy ahova a mester rak, ott kell teljesítenem, ott kell bizonyítanom, ott kell megmutatnom, mire vagyok képes. Egyébként igen, több poszton is jól érzem magam, szívesen elvállalok mindent, úgy gondolom, gyakorlatilag mindent eljátszom.

– Unikális a helyzete a magyar fiatalok között abból a szempontból, hogy Angliában nevelkedett. Mi az a legfőbb erény, amit ott szerzett meg?

– Az Angliában töltött évek alatt főleg fizikailag és mentálisan fejlődtem sokat. Gyorsan átvettem az angoloktól azt a mentalitást, hogy soha nem mehetsz biztosra, egy csapatban sincsen biztos helyed, minden nap úgy kell kifutni a pályára, hogy bizonyíts, hiszen minden alkalommal a saját karrieredért is küzdesz. Nagyon jól éltem meg az Egyesült Királyságban eltöltött időszakot, hálás vagyok a családomnak a folyamatos támogatásért.