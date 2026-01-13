Nemzeti Sportrádió

Miljan Krpics új szerepkörben bizonyíthat az ETO-nál

M. D.M. D.
Vágólapra másolva!
2026.01.13. 14:24
null
Miljan Krpics az felkészülés során középpályásként kapott lehetőséget (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I Miljan Krpics ETO
Az ETO FC-nél az NK Osijek ellen tisztulhat tovább a kép a kapuskérdést illetően, míg a 2025-ös téli felkészüléshez hasonlóan ezúttal is új posztot alkothat Borbély Balázs stábja az egyik kulcsembernek.

A szerb listavezető után következhet a horvát sereghajtó, az ETO FC törökországi edzőtáborának következő fontos állomása az NK Osijek elleni összecsapás lesz kedden délután. Az már a szombati, Partizan ellen 2–2-re végződő összecsapáson is látszott, hogy szinte bármilyen felforgatott összetételben jól működik a győriek támadójátéka, Zseljko Gavrics, Nadir Benbuali, Daniel Stefulj és Claudiu Bumba formájára sem lehet panasz. Nfansu Njie-re a november óta mutatott játéka alapján egyre több játékperc várhat tavasszal, és az eddig mellőzött Jovan Zivkovic teljesítménye is biztatónak tűnt. Ugyan felkészülési mérkőzésből messzemenő következtetéseket nem szokás levonni, Samuel Petrás újabb nagy hibája után egyre biztosabb Megyeri Balázs helye a kezdőcsapatban.

A fő érdekességet Miljan Krpics új szerepköre jelentette, hiszen a hosszú labdavezetéseivel és ügyes testcseleivel a támadásokat is folyamatosan segítő belső védő egy sorral feljebb lépett a pályára. Borbély Balázs és stábja edzéseken korábban is láthatta, hogy ezek a védőként egyedinek értékelhető képességek a középpályán is kamatoztathatók, de ennek kipróbálására csak ezekben a hetekben nyílik lehetőség. Nem ez lenne az első eset, hogy új posztot „talál ki” a győri szakvezetés egy játékosnak. Éppen egy éve Tóth Rajmund találta magát a jobbhátvéd pozíciójában, miközben egész addigi pályafutása, és akkor még csak fél éves NB I-es játéka alatt védekező középpályás volt. Ugyan első számú jobbhátvédnek számít azóta, de a külföldi klubok érdeklődését még a középpályán mutatott teljesítménye keltette fel, azóta nem is igen kopogtatnak az ETO ajtaján ajánlatokkal.

Krpics esetében nehéz elképzelni, hogy az őszi NB I-es szezon talán legnagyszerűbben teljesítő középpályás párosát, a Paul Anton–Vitális Milán kettőst megbontanák miatta, de alkalmanként meglepheti vele az ellenfeleket a győri csapat. A tavaly januári edzőtáborból kiemelkedően jó erőnléti állapotban tért haza az ETO, tavaszi eredményességében ez nagy szerepet játszott, s ha Stefan Pánik erőnléti edzőn múlik, Borbély Balázsnak és a stáb többi tagjának ezúttal is elég lesz a labdás játék további finomításával foglalkoznia.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencváros

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paks

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debrecen

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszeg

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest 

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőr

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

NB I Miljan Krpics ETO
Legfrissebb hírek

Felkészülési meccsek: kikapott a norvég ezüstérmestől a Diósgyőr, ikszelt a Paks és a Szpari

Labdarúgó NB I
15 perce

A válogatott szélső ügyében megvan az elvi egyezség – Iránban folytathatja

Labdarúgó NB I
3 órája

Távozott a gólkirály; új játékosok Újpesten – piaci körkép

Labdarúgó NB I
4 órája

Reménykedők – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB I
15 órája

Felkészülés: a Kisvárda három góllal kikapott az FK Radnicskitől

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:23

Pinezits Máté: Ugyanaz maradok, aki eddig is voltam

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:29

Felkészülés: a Paks és a DVSC is három gólt kapva szenvedett vereséget

Labdarúgó NB I
2026.01.11. 18:34

Olasz sajtóhírek szerint a Lazio megegyezett Tóth Alexszel a szerződés részleteiről, a játékos ügynöke cáfol

Labdarúgó NB I
2026.01.11. 14:04
Ezek is érdekelhetik