Majdnem kétméteres osztrák csatárt igazolt a Nyíregyháza – hivatalos
A klub honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a Kvasina már Törökországban van, és csatlakozott a keret tagjaihoz.
Mint írták, a 195 centiméter magas Kvasina tagja volt Ausztria korosztályos válogatottjainak, az U21-es nemzeti csapatban 27 mérkőzésen lépett pályára, és négy gólt szerzett. Nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik: játszott a belga Oostende, a holland Twente, a svájci Luzern, és a török Göztepe együtteseiben is. Legutóbb a cseh élvonalbeli FC Slovackóban futballozott, és utóbbi együttestől érkezett a Nyíregyházához. Az ősszel 14 mérkőzésen lépett pályára a cseh első osztályban.
A nyíregyháziak tájékoztatása szerint Kvasina fél+1 éves szerződést között a Szpari.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Marko Kvasina (osztrák, FC Slovacko – Szlovákia)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –