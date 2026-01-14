Nemzeti Sportrádió

Majdnem kétméteres osztrák csatárt igazolt a Nyíregyháza – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.01.14. 20:08
Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu
A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza szerdán este hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a 29 éves osztrák támadót, Marko Kvasinát.

A klub honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a Kvasina már Törökországban van, és csatlakozott a keret tagjaihoz.

Mint írták, a 195 centiméter magas Kvasina tagja volt Ausztria korosztályos válogatottjainak, az U21-es nemzeti csapatban 27 mérkőzésen lépett pályára, és négy gólt szerzett. Nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik: játszott a belga Oostende, a holland Twente, a svájci Luzern, és a török Göztepe együtteseiben is. Legutóbb a cseh élvonalbeli FC Slovackóban futballozott, és utóbbi együttestől érkezett a Nyíregyházához. Az ősszel 14 mérkőzésen lépett pályára a cseh első osztályban.

A nyíregyháziak tájékoztatása szerint Kvasina fél+1 éves szerződést között a Szpari.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Marko Kvasina (osztrák, FC Slovacko – Szlovákia)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Ezek is érdekelhetik