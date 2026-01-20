Az Újpest kölcsönadta portugál védőjét – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2026.01.20.
Tiago Goncalves a tavaszi szezont Olaszországban tölti
Az Újpest labdarúgócsapata a hivatalos oldalán jelentette be kedden, hogy kölcsönadta az olasz másodosztályú Mantovának Tiago Goncalvest.

Tiago Goncalves a nyáron Nagyszebenből érkezett Újpestre, és a lila-fehéreknél 13 mérkőzésen szerepelt.

A 25 éves portugál balhátvéd a tavaszi szezont az olasz másodosztályú Mantovánál tölti, ahol a 15-ös mezszámot kapta. A kölcsönszerződésben szerepel egy feltételes vásárlási opció is.

Tiago Goncalves pályafutása jelentős részét Olaszországban töltötte, szerepelt a Genoa, a Messina, a Novara és a Pontedera együttesében is.

Új csapata a Serie B 16. helyen áll.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

 

