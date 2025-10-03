Nemzeti Sportrádió

NB I: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest

2025.10.03. 19:48
Gyollai Dánielre ma is kulcsszerep hárulhat a barcikai kapuban (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 9. fordulójának első mérkőzésén a Kazincbarcika az MTK-t fogadja Mezőkövesden. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–MTK BUDAPEST – élőben az NSO-n!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Még sosem meccseltek az élvonalban.

♦ 1994 és 2023 között 8-szor találkoztak az NB II-ben, a fővárosiak minimális különbséggel állnak jobban, hiszen a mérleg 3 barcikai győzelem, 1 döntetlen, 4 MTK-siker.

♦ Érdekesség, hogy az első két mérkőzésüket a borsodiak nyerték, majd egymás után három kék-fehér siker következett, az előző három összecsapásukon pedig mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő. Legutóbb, 2023 májusában az Új Hidegkuti Nándor Stadionban Zsóri Dániel 5. percben értékesített tizenegyesével 1–0-ra győzött a 45. percben emberelőnybe kerülő MTK.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett 2-szer nyert a borsodi gárda, 1-szer az MTK (2017-ben Tiszaújvárosban 1–0-ra), legutóbb, 2022 novemberében pedig fordulatos meccsen 3–3-ra végeztek.  

♦ 2021 februárjában a Mol Magyar Kupában az MTK 4–1-re megverte idegenben az akkor NB II-es Kazincbarcikát.

♦ Az abszolút újonc borsodi együttes rövid NB I-es pályafutása legnagyobb vereségébe szaladt bele legutóbb Zalaegerszegen (0–5), és visszacsúszott az utolsó helyre. Most már a mezőnyben a legrosszabb a gólkülönbsége (–11) és a Nyíregyházával együtt a legtöbb gólt kapta, 17-et.

♦ Az MTK legutóbb edzőbuktató, 4–0-s diadalt aratott az újonc Kisvárda felett, és az egyetlen csapat a mezőnyben, amely a maximális 9 pontot be tudta gyűjteni az előző 3 fordulóban, sőt, a legutóbbi 2 bajnoki meccsén gólt sem kapott. 

♦ A hazai találkozóit Mezőkövesden játszó Kazincbarcikának mindössze 2 meccse volt eddig pályaválasztóként, előbb 2–1-re kikapott a Lokitól, majd 2–0-ra megverte az Újpestet. 

♦ A fővárosi kék-fehérek is még csak 2-szer szerepeltek idegenben: előbb 1–0-ra alulmaradtak Debrecenben, majd hátrányból fordítva Bognár István 84. perces találatával 2–1-re nyertek Újpesten. 

 

