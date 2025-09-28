NB I: MTK–Kisvárda

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 2–0 (2–0) – ÉLŐ

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2571 néző. Vezeti: Zierkelbach

Gólszerző: Matic (15. – öngól), Molnár Á. (31.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 13. összecsapásuk jön az élvonalban, a vendég rétközieknek kifejezetten jól megy a fővárosi kék-fehérek ellen, hiszen a mérleg 2 MTK-győzelem, 3 döntetlen, 7 Kisvárda-siker.

♦ Legutóbb, 2024 márciusában hazai pályán 2–1-re nyert az MTK, és ezzel véget vetett a Kisvárda elleni hároméves nyeretlenségi szériájának, amely 2 ikszből és 4 vereségből állt össze.

♦ A kék-fehéreknek házigazdaként az említett tavaly tavaszi volt az első sikerük a Várda ellen, emellett 3-szor döntetlent játszottak, 4-szer pedig kikaptak, valamennyiszer egy góllal. Az első három alkalommal 1–0-ra, majd 2021 augusztusában 2–1-re. A szabolcsiaknak kellemes emlékű helyszín az Új Hidegkuti Nándor Stadion, hiszen a Honvéd ellen is játszottak benne, és ellenük mindháromszor győzni tudtak.

♦ Közös a két csapatban, hogy egyaránt 10 pontot gyűjtött, a kék-fehérek gólkülönbsége 13–13, a várdaiaké 7–9. A különbség, hogy míg az MTK a 3 diadalából kettőt az előző 2 fordulóban aratott, a szabolcsiaknak éppen a legutóbbi hétvégén, a Debrecen elleni hazai meccsükön szakadt meg a hármas győzelmi sorozatuk.

♦ A Kisvárda meccsein esett eddig a legkevesebb gól, átlagban 2.67/mérkőzés.

♦ A forduló rajtjáig otthon közepes teljesítménye (a mérlege 2–1–2) ellenére az MTK szerezte a legtöbb pontot, 7-et, igaz, a mezőnyből a legtöbb találkozót játszotta hazai pályán, 5-öt – köszönhetően annak, hogy az ETO ellen felcserélték a pályaválasztói jogot.

♦ A Kisvárda idegenben még veretlen, Újpesten és Zalaegerszegen is egygólos különbséggel nyert, sőt, Nyíregyházán is nagyon közel járt hozzá, hiszen a 92. percben még 1–0-ra vezetett, majd ellenfele tizenegyesből egyenlített.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!