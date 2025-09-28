Már nem Laurent Blanc a szaúdi futballbajnok vezetőedzője

Az új idényben alig négy forduló telt el miután a vezetőség úgy döntött a francia szakember elküldéséről. A tréner 2024 júliusában vette át a gárdát, s nyerte is meg vele a szaúdi pontvadászatot.

Az 59 éves Blanc, aki a nemzeti együttes hátvédjeként 1998-ban világbajnok, 2000-ben pedig Európa-bajnok volt, korábban a Bordeaux, a Paris Saint-Germain és a Lyon, valamint a katari Al-Rajjan klubcsapatainál dolgozott, és a francia válogatottat is irányította.

Az Al-Ittihad négy forduló után 9 ponttal a harmadik helyen áll a tabellán, viszont a legutóbbi bajnoki mérkőzésén hazai pályán 2–0-ra kikapott az Al-Nasszrtól. Az együttes korábban vereséggel kezdte az ázsiai Bajnokok Ligája-idényt.