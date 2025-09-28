Aleksandar Jovicic: Szép és kevésbé szép emlékeim is vannak az MTK elleni mérkőzésekről

Nemzeti Sportrádió

Kedvelt futballterep a Hidegkuti Nándor Stadion a másodosztályból az idén feljutó Kisvárda Master Goodnak, a létesítmény átépítése óta nyolcszor játszott ott az MTK-val, négyszer győzött, vereséget viszont csak egyszer szenvedett, igaz, éppen legutóbb, 2024 tavaszán. NB II-es meccset is nyert a Hungária körúton a Várda, amely az akkoriban albérletben a hazai találkozóit ott játszó Honvédot is megverte a Hidegkuti Nándor Stadionban.
 

„Szép és kevésbé szép emlékeim is vannak az MTK elleni mérkőzésekről – mondta lapunk érdeklődésére Aleksandar Jovicic, a Kisvárda harmincéves bosnyák belső védője. – Legutóbb veszítettünk ott kettő egyre, de a végén én szereztem a szépítő gólt, aztán rá három hétre a Magyar Kupában hazai pályán fogadtuk őket, kettő kettes állásnál a mérkőzés utolsó percében betaláltam, így mi jutottunk a négy közé. Nehéz időszakon vagyok túl, a bajnokságban eddig kevesebbet játszottam, mint amennyit reméltem, ráadásul sérülés is hátráltatott, az előző mérkőzésen, a DVSC ellen ezért nem játszhattam. Nem vagyok még százszázalékos erőállapotban, de remélem, tudom vállalni a játékot vasárnap. Tudok róla, hogy a mi csapatunk általában sikeres az MTK otthonában, azon leszünk, hogy most is így legyen. Jól kezdtük az évadot, bízom benne, hogy a Debrecen elleni botlást korrigálva megőrizzük idegenbeli veretlenségünket a bajnokságban.”  

A Kisvárda Nyíregyházán döntetlent (1–1) ért el, utána nyert Újpesten (1–0) és Zalaegerszegen (2–1), az MTK ellenben már kétszer is veszített hazai pályán (a Győrtől 7–2-re, a Pakstól 3–2-re kapott ki), igaz, a Ferencvárossal döntetlent (1–1) játszott, a DVTK-t kitömte (5–0), legutóbb pedig a ZTE FC-t múlta felül (1–0).

Ha a bolygón nem is ez a vasárnapi futballkínálat leginkább várt párharca, izgalmas, lüktető csatát láthat a közönség a Hungária körúton. Helyzetek és gólok is lesznek, meglehet, 2–2-es döntetlen születik.
