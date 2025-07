Sokat nyerhet az FTC Toon Raemaekers szerződtetésével

Újra otthon készül a Ferencváros. A magyar rekordbajnok a mezőkövesdi edzőtáborozás után a Népligetben tréningezik, majd július 6. és 15. között az ausztriai Lienzben hangol. Két felkészülési találkozó vár az együttesre: július 9-én a cseh Zlín, 15-én pedig a 2. Bundesligában szereplő Karlsruhe lesz az ellenfele, mielőtt elkezdi szereplését a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében – az örmény Noah és a montenegrói Buducsnoszt Podgorica párharcának győztesével csap össze. Óriási a versenyhelyzet a keretben, hiszen kölcsönjátékból visszatér(t) Botka Endre, Edgar Szevikjan, Baráth Péter, Gruber Zsombor, Kenan Kodro, Fortune Bassey, Pászka Lóránd és Katona Bálint, valamint hat új futballista érkezett: Cadu, Ötvös Bence, Nagy Barnabás, Daniel Arzani, Jonathan Levi és Toon Raemaekers. A keret aligha teljes, szinte biztos, hogy lesz még érkező – a kérdés csak az, mikor.

Híresztelésből van bőven, a legfrissebb szerint az Omoniát erősítő Senou Coulibalyért ajánlatot tettek a zöld-fehérek, de az ulloi129.hu úgy tudja, hivatalos formában nem jelentkeztek be a mali válogatottért. Ez nem meglepő annak tükrében, hogy Toon Raemaekers személyében érkezett belső védő a címvédőhöz, a Transfermarkt szerint egymillió eurót utaltak a Mechelennek a 24 éves bekkért.



A belga labdarúgó szerződtetésével a klubnak sikerült olyan profilú középhátvéddel megállapodnia, amilyen eddig nem állt a szakmai stáb rendelkezésére. A 194 centiméter magas Toon Raemaekers jobblábasként jellemzően jobb oldali belső védőként szerepelt, az idény végén bal oldaliként játszatták. A Sports Base adat­elemző rendszer mérései alapján Stefan Gartenmann-nal, Ibrahim Cissével és Botka Endrével összehasonlítva kiderül, posztriválisainál több helyzetet alakít ki, több térnyerő passzt ad, pontosabb a kulcspasszoknál, több támadópárharcot vív meg (ráadásul hatékonyabban) és sokkal több hosszú indítással próbálkozik. A belga első osztályban negyedik helyen végzett a szerelések számában, 51-szer választotta el az ellenfelet a labdától, a párharcait 63 százalékban, fejpárbajait 61 százalékban nyerte meg az előző idényben.

Lapunk megkereste Thomas Frankent, a gva.be Mechelennel foglalkozó szakíróját, hogy jellemezze a Fradi legújabb szerzeményét.

„Az idény elején sérülések és védők távozása miatt kapta meg a lehetőséget a Mechelenben, s a kiegyensúlyozott teljesítményével benn ragadt a kezdő tizenegyben – mondta lapunknak belga kollégánk. – Sokakhoz hasonlóan én is úgy gondoltam, nem üti meg a szintet, de megkövetem Raemaekerst, stabilan játszott, a csapat egyik legjobbja volt. A sajtóhírek szerint a korábbi mecheleni kölcsönjátékost, Stephen Welsht is megkereste a Ferencváros – jól tette, hogy Toon Raemaekersre esett a választása, ő a jobb védő. Noha korábban a másodosztályban szerepelt kölcsönben, alkalmazkodott a bajnokság iramához. Nem ő a legtechnikásabb a posztján, de sokat fejlődött, megtanulta olvasni a játékot. Fő erénye, hogy párharcerős a földön és a levegőben egyaránt, kitűnő a passzjátéka. A hosszú labdáinak szeme van, indításai Toby Alderweireldéire emlékeztetnek. A nagyobb csapatok ellen is kiegyensúlyozott játékot nyújtott, soha sincs megilletődve. A Favágó becenevet aggattam rá, mert nemcsak kemény, hanem remek testfelépítésű védő, aki jól szerel, szenvedélye a barkácsolás, szívesen tölt időt a fa megmunkálásával. Belgiumból nézve a magyar bajnokság nem a legizgalmasabb, de előrelépett abból a szempontból, hogy nemzetközi kupamérkőzéseken, patinás egyesületben, sok néző előtt szerepelhet, szerintem jól döntött a klubváltással.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia?), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország?), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanicsovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Philippe Rommens (belga)