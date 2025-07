Könyves Norbert: Tudok még NB I-es szinten futballozni

Lezárult egy fejezet Könyves Norbert pályafutásában: a Paksi FC-nél négy időszakban is futballozó támadó szerződése lejárt, és távozik a klubból. Márciusban volt tizenkét éve, hogy az MTK-tól érkező labdarúgó bemutatkozott a paksiaknál – az Újpest elleni idegenbeli 6–0-s győztes meccsen. Első gólja is emlékezetes volt: áprilisban az ETO (amely végül bajnokságot nyert) félidőben még 3–0-ra vezetett hazai pályán, mégis a Paks győzött 4–3-ra, méghozzá Könyves Norbert 90. percben a 16-os sarkának közeléből lőtt bombagóljával. Három olyan idénye is volt, amikor legalább tízszer talált be, a klub színeiben 136 bajnokin lépett pályára és 43 gólt szerzett, szóval sokat tett azért, hogy a csapat eljusson arra a szintre, amelyen most van.

„Harmincadikán lejárt a szerződésem, elköszöntem, bár nem ment könnyen – árulta el lapunknak a 36 éves, ötszörös válogatott labdarúgó. – Nagyon jól éreztem magam Pakson, sokat köszönhetek a klubnak, barátokat szereztem, de ugyanaz a helyzet, ami tavaly nyáron volt: a család Debrecenben van, a kisfiam ott jár iskolába, az ősztől a kislányom is, most már tényleg szeretnék hozzájuk közelebb lenni. A szünetben egy pillanatra sem álltam le, több kispályás tornán is részt vettem, rendszeresen futok és erősítek, ismerjük egymást régóta, elhiheti, rendben vagyok. Volt már érdeklődés, több klub is keresett, de nem akarok kapkodni, jó döntést akarok hozni. Úgy érzem, NB I-es szinten is tudok még játszani, s ha lesz rá lehetőségem, ezt meg is mutatom.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Pető Milán (Fehérvár FC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry), Zeke Márió (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Debreceni Zalán (Kozármisleny), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szekszárdi Milán (Szentlőrinc), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém). Kooperációs kölcsön után (Kozármisleny): Pesti Zoltán

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Kocsis Bence (BVSC-s kölcsön után Fehérvár FC), Kovács Krisztián (nyíregyházi kölcsön után Fehérvár FC), Könyves Norbert (magyar-szerb, lejár a szerződése), Mezei Szabolcs (Topolyai SC – Szerbia), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönbe távozók: Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Varga Roland (lejár a szerződése)