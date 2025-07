Championship: ezek a csapatok keresik Kosznovszkyt, 500 ezer font kevés lesz – sajtóhír

A Wales Online vasárnapi cikke először is a Football Insider információira hivatkozva ír a Portsmouth ajánlatáról, hozzátéve, hogy az angol klub ötszázezer euró körüli összeget ajánlott Kosznovszkyért, ám az MTK többet szeretne kapni. Mint korábban jeleztük, a kék-fehéreknél 1.5 millió euróra, vagyis mintegy 1.2 millió fontra taksálják a korábban az olasz Parma utánpótlásában is megforduló játékost, akinek 2027-ig szól a szerződése a kék-fehéreknél.

A Wales Online Kosznovszky kérői kapcsán megemlíti a The Sheffield Star értesülései alapján a Sheffield United érdeklődését is, majd a szintén a Championshipben szereplő, walesi Swansea Cityt is az érdeklődők közé sorolja. Ugyanakkor kiemeli, a Leyton Orinettől múlt héten 1.6 millió fontért szerződtetett Ethan Galbraith érkezése után kérdéses, hány középpályást tervez még igazolni a Swansea, amelynél az ingyen igazolható, izraeli válogatott középpályás, Gavriel Kanicsovszki is képben van – akit néhány hete a Ferencvárossal is hírbe hozott az izraeli sajtó.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, szabadon igazolható), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kosznovszky Márk (Portsmouth, Sheffield United – Anglia, Swansea City – Wales), Molnár Rajmund (Besiktas – Törökország; Hollandia)