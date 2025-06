NB I: új szerződést írt alá a Nyíregyháza csapatkapitánya

Könnyű volt meghozni a döntést, mert Révész Bálint tulajdonos és a klub vezetői végig éreztették velem, számítanak rám. Kerestek ugyan más csapatoktól is, de számomra Nyíregyháza jelentette a prioritást. A vezetőedző fontos szerepet szán nekem a pályán és a pályán kívül is, ez is befolyásolta a döntésemet. Remélem, hogy hasonlóan sikeres idényünk lesz