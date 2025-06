Nagy Zsolt: A lehető legnehezebb ellenfelet kapta a Puskás Akadémia

„Már készülünk az ottani időjárásra, hiszen itthon is elég komoly hőségben edzünk. – mondta egy félmosollyal a száján a Puskás Akadémiához a válogatott programja miatt később csatlakozó Nagy Zsolt a csapat ciprusi túrájával kapcsolatban. – Természetesen készülünk rájuk, a hétvégétől már az edzőtáborban tudjuk csiszolni, amit kell. Most az erőnléten van a hangsúly, de jönnek majd az edzőmérkőzések is. A lehetséges ellenfelek közül talán a legnehezebbet kaptuk, sőt biztos! De ezt már megszoktuk, tavaly is ez volt. Nagy kihívás ez nekünk, de ha az Ariszon túl jutunk, akkor talán egy könnyebb ellenfelet is kaphatunk.”