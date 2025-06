Megvan a ZTE új vezetőedzője – hivatalos

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései, Nuno Campos lett a Zalaegerszeg labdarúgócsapatának új vezetőedzője.

Az 50 éves portugál szakember mögött hosszú pályafutás áll, a ZTE bemutatója szerint kiemelkedő szakmai tudása mellett különösen elismert a fiatal tehetségek fejlesztésében. Pályafutása során olyan játékosokkal is foglalkozott, akik később Európa élklubjaiban folytatták karrierjüket – közéjük tartozik Fernando, aki később a Manchester Cityhez, valamint Fred, aki épp a rivális „vörös ördögökhöz” csatlakozott. Ezek az átigazolások nemcsak edzői munkáját dicsérik, hanem azt is mutatják, hogy képes felismerni és kibontakoztatni a játékosok potenciálját klub- és válogatott szinten egyaránt.

Campos legutóbb tíz meccsen irányította a Flamengo U20-as csapatát, de több neves gárdánál dolgozott másodedzőként, például a Portónál, a Bragánál, a Sahtar Donecknél és az AS Románál.

„Őszintén szólva azonnal megtaláltuk a közös hangot” – nyilatkozta a sportért felelős elnök, Andrés Jornet a klub hivatalos honlapjának.

„Már az első beszélgetések során világossá vált, hogy filozófiája szorosan illeszkedik ahhoz az irányvonalhoz, amit a ZTE-nél szeretnénk kiépíteni. Ez nem csupán taktikáról vagy gyors eredményekről szól – sokkal inkább egy közös hitről, arról, hogyan kell futballozni, miként kell fejleszteni a játékosokat és hogyan érhető el a siker.”

„Több bajnokságban és kultúrában szerzett tapasztalata arról is árulkodik, hogy képes egységet teremteni sokszínű öltözőkben, hatékonyan kommunikál különböző hátterű játékosokkal, és olyan közeget alakít ki, amelyben a fiatal tehetségek fejlődhetnek. Korábbi állomáshelyein nemcsak fejlesztette a fiatal játékosokat, hanem fel is gyorsította a fejlődésüket, miközben versenyképes maradt a csapata. Ez a fajta egyensúly ritka. Pontosan erre van szükségünk: egy olyan edzőre, aki átlátja az egész projektet és képes meccseket nyerni, miközben a klub tehetségeit is magasabb szintre emeli. Végül pedig az is sokat nyomott a latban, hogy őszintén lelkesedett a projektünk iránt.”

„Elsődleges célunk, hogy fiatal tehetségeink, akár magyarok, akár külföldi játékosok, fejlődjenek és kiteljesedjenek az irányítása alatt. Szeretnénk egy kiegyensúlyozott keretet felépíteni, amely dinamikus és versenyképes csapattá válhat. Ugyanakkor legalább ilyen fontos számunkra a klubkultúra: egy olyan öltözői közeg, amelyben az éhség a sikerre, a profizmus és az egység mozgatja az egész csapatot. Ez nem csupán az eredményekről szól, hanem arról is, hogy olyan stabil alapokat tegyünk le, amelyek tartósan biztosítják a ZTE fejlődését.”

A ZTE honlapja megerősítette, hogy Campos két honfitársát is magával hozza, míg az új kapusedző, az egykori zalaegerszegi Safet Jahic Lendváról érkezik. Brian van der Steen viszont marad, továbbra is ő felel a játékosok erőnlétéért.