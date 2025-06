ETO FC: három érkező már van, és még nincs vége…

Nyílt edzést tartott kedd délután az ETO FC Győr, a rekkenő hőség, és a munkanap és -idő ellenére szép számban jelentek meg az alakuló csapatra kíváncsi szurkolók. Még jobb lehetőségük lesz erre szombat délelőtt 11 órakor, hiszen az első edzőmérkőzését akkor játssza a cseh másodosztályú Lisen ellen a Konferencialiga-szereplésre készülő zöld-fehér együttes. A zöld-fehér színek mostanában kissé háttérbe szorultak, hiszen az új sportszergyártó márka aranyszínű edzésdresszekkel látta el az ETO-t, ezúttal viszont alkalomhoz illő fehér ujjatlanban mozogtak a játékosok. Az elmúlt napokban három játékost is bejelentett a klub, az első Megyeri Balázs volt, s a kapus minden szempontból kiváló választásnak tűnik. Gulácsi Péter mellett ő bánik a legjobban lábbal a labdával a magyar kapusok közül, márpedig ez fontos szempont Borbély Balázs vezetőedző játékfilozófiájában. Az elmúlt idénye nem sikerült jól Debrecenben, sérült is volt, de 35 évesen még legalább két-három kitűnő esztendeje lehet, olyanok, mint a 2022–2023-as, és a 2023–2024-es. Samuel Petrás valószínűleg megőrzi a helyét első számú kapusként, ám ha sakkozni kell az ötmagyaros szabály miatt a mezőnyjátékosokkal vagy az európai mérkőzések közben frissítene a csapaton Borbély Balázs, Megyeri Balázs teljes mértékben képes őt helyettesíteni, vetélytársa is lehet.

Érkezett a védelembe Alexander Abrahamsson, így a belső védő poszton nagyjából el is végezte a fontosabb feladatokat Steven Vanharen sportigazgató. Problémát jelenthet, hogy csak Miljan Krpics felel meg a magyar szabálynak, a lengyel bajnokságból érkező svéd, illetve Heitor dos Santos természetesen nem. Eneo Bitri kölcsönszerződése lejár június 30-án, s minden jel arra utal, hogy visszatér a Valerengához. Már lapunk is megírta, hogy Daniel Stefulj a győriek játékosa marad, hivatalos bejelentést azonban sem az ő, sem pedig Vitális Milán (DAC), Zseljko Gavrics (DAC), Nadir Benbuali, és a tavasszal egy percet sem futballozó Dino Grozdanic jövőjéről nem közölt a klub. Zseljko Gavrics és Vitális Milán esetében lapunk úgy értesült, hogy Győrben folytatják, Nadir Benbualival kapcsolatban pedig a klub sokallta a Charleroi által követelt egymillió eurós átigazolási díjat, így ő távozik, ahogy valószínűleg szerződése lejártával Mamady Diarra is.

Albion Marku tavaly nyáron ingyen érkezett Albániából, de információink szerint átigazolási díj ellenében válthat klubot, a posztjára egybehangzó sajtóinformációk szerint a Soroksárban futballozó, egyébként Ferencváros-játékos, Nagy Olivér érkezhet. A csatárposzt kérdése sem tűnik megoldottnak: Nfansu Njie egyáltalán nem volt meggyőző a tavaszi szezonban, s bár Olekszandr Piscsur leigazolása jelzésértékű, hiszen a játékos az NB II-ből kieső Gyirmót egyetlen reménysugara volt, de ő aligha lehet első számú center a Konferencialigában, ahogy a kölcsönből visszatérő Farkas Balázs és Huszár Marcell sem. Piscsur, a 204 centiméter magas csúcsék kihasználja magasságát, védekező légi párharcait eredményesen vívja meg, ám az is igaz, hogy a csatárok között az NB II-ben nem tartozott a szűk elitbe a támadó légi párharcokat illetően szakmai partnerünk, a Cube statisztikái szerint. Huszár Marcell az elmúlt idényben huszonkilenc meccsen lépett pályára, ezeken kilenc gólt szerzett és négy gólpasszt adott, ami a csapata eredményei alapján elismerésre méltó teljesítmény, s a centerek között jó mutatói voltak a kapu előtti veszélyteremtést illetően, legyen szó klasszikus csatárerényekről, vagy kialakított helyzetekről, passzhatékonyságról.