Esiti után újabb ZTE-játékost igazolt a Diósgyőr – hivatalos

Anderson Esiti után újabb zalaegerszegi játékos érkezését jelentette be a Diósgyőr hétfő délután: a lejáró szerződésű Sajbán Máté csatlakozott a nagy átalakulásban lévő csapathoz.

„Sajbán Máté a támadószekcióban mindenhol megtalálja a helyét, és ugyan nem miatta hangos a sajtó, rendkívül hasznos a játéka. Megvan benne a támadópotenciál, a góljai mellett gólpasszokkal szolgálja ki a társait, és ha a kiharcolt büntetőket is ideszámoljuk, akkor ponterős játékosról beszélünk. A csapatjáték szempontjából is hasznos munkát végez, rengeteget fut, és kiveszi a részét a védekezésből is. Sokoldalú játékossal erősödött a keret, majd a szakmai stáb eldönti, ebből melyiket szeretné hasznosítani” – idézi Kovács Zoltán sportigazgatót a klub közleménye.

A 29 éves Sajbán Budapesten született, az Érd, a Goldball és a Honvéd utánpótlásában is megfordult, mielőtt megállapodott volna Budaörsön, ahol felnőttjátékossá érett. Három NB III-as és négy NB II-es idény után a Mezőkövesd színeiben mutatkozott be az élvonalban, de igazából paksi játékosként ismerte meg a nevét a szélesebb közönség. Az utóbbi két évben Zalaegerszegen játszott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Anderson Esiti (Zalaegerszegi TE, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE, szabadon igazolható)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Derényi Nándor (Putnok FC), Fekete Vince (Putnok FC), Ferencsik Bálint (Békéscsaba 1912 Előre), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár FC)

Távozók: Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyházi Spartacus)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –