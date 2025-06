Az FTC-től igazolt korosztályos válogatottat a Kecskemét – hivatalos

Bolgár Botond korábban a Görbeházában, majd a Balmazújváros csapatában játszott, és 2020-ban lett a Ferencváros futballistája. A korosztályos válogatottakban is szerepelt.

„A nyaralásom során kaptam a menedzseremtől a hívást, hogy Kecskeméten kezdhetem a felkészülést, mely után óriási örömöt és boldogságot éreztem, mert ez egy nagy lehetőség. Az előző idényem jól sikerült, felkerültem az FTC NB III-as keretébe, ahol a szakmai stáb nagyon sokat segített, emellett összeállt egy nagyon jó közösség. Rengeteg sikerélmény ért minket, csak egyszer kaptunk ki az egész idényben, és végül bronzérmesek lettünk. Mindig szintekben gondolkodom, először szeretnék bekerülni a csapatba, utána szeretnék minél többet játszani, emellett természetesen a korosztályos válogatottal előttünk álló feladatok is motiválnak. Ami a játékomat illeti, támadó felfogású balhátvédnek gondolom magam, a beadásokban, lövésekben, cselekben érzem az erősségeimet, emellett természetesen folyamatosan dolgozom azon is, hogy a védekezésem is minél hatékonyabb legyen, folyamatosan fejlődni akarok” – nyilatkozta Bolgár Botond a KTE honlapján.

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia?), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország?), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanicsovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Ghislain Konan (elefántcsontparti, Burgos – Spanyolország), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Philippe Rommens (belga)