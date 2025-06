A spanyol élvonalban is játszott a DVSC kiszemeltje

Az nb1.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a DVSC egyik nyári kiszemeltje a 28 éves, középpályásként és belső védőként is bevethető spanyol Fran Manzanara. Úgy tudjuk, napokon belül csatlakozhat a Loki Ausztriában edzőtáborozó keretéhez.



Manzanara a Valencia és az Atlético Madrid korosztályos csapatai után a 2018–2019-es idényben a Levante színeiben bemutatkozhatott a spanyol élvonalban is, négy meccsen kapott lehetőséget. Később rendre alacsonyabb osztályú csapatokban szerepelt, a 2024–2025-ös idényben 24 meccsen játszott a Racing Ferrolban, amely az utolsó, 21. helyen végzett, így kiesett a La Liga 2-ből. Manzanara szerződése lejár a klubnál, így szabadon igazolható játékosként érkezhet Debrecenbe.

Úgy tudjuk, a DVSC-nél továbbra is szó van a kecskeméti Katona Levente szerződtetéséről, de a védőt még kétéves szerződés köti a KTE-hez, így az ő esetében először a klubjával kellene megegyezni az átigazolásáról.

A DVSC két hétig edzőtáborozik az ausztriai Waidhofen an der Ybbsben (a kerettel tartott a lejáró szerződésű csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is, ami sejteti, hogy esetében van esély a hosszabbításra). Ez idő alatt az egyaránt a román élvonal rajtjára készülő Csíkszereda, CFR Kolozsvár kettőssel és a cseh Sigma Olomouccal is felkészülési mérkőzést játszik.

A DVSC KERETE AZ AUSZTRIAI EDZŐTÁBORBAN

Pálfi Donát, Engedi Márk, Erdélyi Benedek, Balogh T. Márk – kapusok

Fábián Bence, Hornyák Csaba, Grassi Elia, Mona Árpád, Asztalos Noel, Lang Ádám, Szakál Dénes, Batik Bence, Kusnyir Erik, Gyenti Kristóf, Szécsi Márk, Tercza Gergő, Bökönyi Martin, Szuhodovszki Soma, Vajda Botond, Szűcs Tamás, Doktor Zsolt, Amos Youga, Bodnár Balázs, Cibla Flórián, Dzsudzsák Balázs, Kocsis Dominik, Egri Imre, Nyikos Botond, Batai Tamás, Bárány Donát, David Nwachukwu, Kaye Shedrach, Yacouba Silue – mezőnyjátékosok.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Fran Manzanara (Racing Ferrol – Spanyolország, szabadon igazolható), Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár)

Távozók: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Henrik Castegren (svéd), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Jorgo Pëllumbi (albán)