Szakos Bence: Most kellene rátenni egy lapáttal

MESÉBE ILLŐ MÓDON alakult a diósgyőri Szakos Bence karrierje: a DVTK 18 éves saját nevelésű labdarúgója öt meccsen ült az első csapat kispadján, mígnem február 21-én elérkezett számára a várva várt pillanat, Vincze Richárd megbízott vezetőedző az MTK elleni bajnoki 85. percében pályára küldte a jókötésű jobb oldali védőt. Az biztos, hogy a fiatal játékos nem ilyen bemutatkozásra gondolt, hiszen idegenben 4–0-ra kikapott a DVTK. A kiütéses vereséggel végződő találkozó után két meccsen újra csak a kispadról figyelhette társait, majd számára is hatalmas meglepetésre a Ferencváros ellen a kezdőben találta magát, s átlagon felüli teljesítménnyel hálálta meg az időközben vezetőedzőnek kinevezett Valdas Dambrauskas bizalmát. Ezek után nem volt meglepetés, hogy a következő fordulóban is a kezdőcsapatban láthatták a szurkolók, majd újabb, csereként lejátszott bajnoki következett, s aztán legutóbb Újpesten megszületett az első gól is. Szintén a kispadról beszállva a 69. percben védhetetlen lövéssel egyenlített, s ez egy pontot jelentett a DVTK-nak.

„Boldog vagyok, hogy megszereztem az első NB I-es gólomat – nyilatkozta Szakos Bence a klub honlapjának. – Az egyenlítő gól előtt érzékeltem, hogy Rudi Pozeg Vancas labdát kap a bal szélen, felnéztem, s nem láttam senkit a hosszú oldalon, éreztem, ebből lehet valami. Remek labdát kaptam, állítgatni sem kellett, annyira tökéletes volt Rudi átadása, nekem a kaput kellett csak eltalálni a labdával, és ez sikerült is.”

A fiatal, egyre jobb formában futballozó védő természetesen beszélt a vasárnapi, ZTE elleni meccsről is, hiszen az OTP Bank Liga 30. fordulójában a kiesés ellen küzdő zalaegerszegieket fogadják.

„Az újpesti teljesítményre szeretnénk rátenni még egy lapáttal, s természetesen bízom benne, hogy meg is nyerjük a mérkőzést” – mondta az utánpótlás-válogatott futballista.

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Május 3., szombat

Újpest FC–ETO FC Győr 2–3

DVSC–MTK Budapest 0–0

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–1

Május 4., vasárnap

13.30: DVTK–ZTE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!