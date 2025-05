Ötgólos mérkőzésen folytatta tavaszi menetelését az ETO

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

ÚJPEST FC–ETO FC GYŐR 2–3 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4952 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Ljujics (77., 90+3. – az elsőt 11-esből), ill. Ouro (52.), Bumba (71.), Szépe (84.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

A tömött, zöld-fehér vendégszektor nem újdonság Újpesten, az azonban némileg váratlan, hogy „Hajrá, Fradi!” helyett „Hajrá, ETO!” szól onnan. A tavasszal minden várakozást felülmúló ETO FC Győr szurkolói minden jegyet megvettek a Megyeri úttal szembeni lelátóra, bízva abban, hogy csapatuk az Újpest otthonában újabb lépést tehet az európai kupaszereplésért. Amikor február elején Győrben találkoztak a csapatok (3–0), az újpestiek álltak közel a dobogóhoz, a győriek pedig talán még arról sem álmodoztak, hogy nemcsak helyet cserél a két csapat néhány hónappal később, hanem májusban már egyértelmű esélyesként is utazhatnak a Szusza Ferenc Stadionba.

Az első tíz perc lényege nem a játék volt: Riccardo Piscitelli és André Duarte fejjel összeütközött a levegőben, s bár a védő hosszú ápolás után folytatta a játékot, az olasz kapust Banai Dávid váltotta. Az ETO eleinte többre ment az ellenfél térfelén, mint az Újpest, de a cserekapusnak nem akadt védenivalója. Ezért dicséret illeti az újpesti védekezést, bár egy félresikerült letámadás miatt az ETO került helyzetbe, mind Vitális Milán kapáslövését, mind a nagyszerű szögletvariációt követően lövőhelyzetbe kerülő Bánáti Kevin próbálkozását is blokkolták a hazaiak. Az ivószünet után, a 30. percben Matija Ljujics szerezhetett volna váratlanul vezetést, de 12 méterről leadott lövése után a labda szögletre pattant. A 36. percben Horváth Krisztofer ragyogó keresztlabdájából Fran Brodic fejelhetett a bal felső sarok felé, de Samuel Petrás ezt, valamint a szöglet után Joao Nunes kísérletét is védte. Kicsivel később már bravúrra is szükség volt tőle, hiszen Joao Nunes hosszú indításából Giorgi Beridze egyedül léphetett ki ziccerben, de az elmúlt hetekben kiválóan teljesítő kapus eszén nem járt túl.

Borbély Balázs félidei eligazítása hatásos volt – a testbeszédén, és játékosai megoldásaira adott reakcióin látszott, korántsem elégedett –, az ETO átvette a játék irányítását, és Samsindin Ouro egy héten belül második nagyszerű góljával a vezetést is megszerezte az 52. percben. A 65. perc hozott különleges fordulatot, ugyanis a csereként beálló Nfansu Njie elesett a tizenhatoson belül, és nemcsak első pillantásra, hanem a visszajátszások alapján is úgy tűnt, a csatárt nem bántották, vagy már csak akkor, amikor magától a földre esett. Némi elégtétellel vehették az újpestiek, hogy Banai Dávid kivédte a tizenegyest, Claudiu Bumba pedig a kipattanóbóla kapu fölé bombázott, így nyílt maradt az összecsapás, Ám ami késik, nem múlik: a 71. percben már szenzációsan fejezte be az ETO kontratámadását.

Rögtön hármat cserlét az Újpest – két friss ember szállt be a győriektől –, Mamoudou Karamoko pedig azonnal tizenegyest harcolt ki, melyet Matija Ljujics értékesített is, izgalmassá téve a mérkőzés hajráját. A 82. percben megint lecsillapíthatták volna a kedélyeket a vendégek, a kicsivel korábban pályára lépő Szépe János ziccerénél hatalmas bravúrral védett Banai . Úgy tűnt, a győri játékosoknak kellett a kihagyott, ordító helyzet, hogy nem sokkal utána gólt szerezzenek: Szépe másfél perccel később eldöntötte a meccset, igaz, Ljujics a hosszabbításban újabb gólt szerzett, de egyenlítésre már nem maradt idő.

Az ETO FC Győr, ha időlegesen is, három pontra megközelítette a dobogót, az Újpest vesszőfutása pedig ki tudja, meddig tart még... 2–3

