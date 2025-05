Sallói István: Teljesen mindegy, hogy mi történik, évek óta a csapatok megkérdezése nélkül döntenek el dolgokat

A szakember az m4sport.hu-nak adott interjúban arról is beszélt, hogy tavaly már volt egy szavazás, amelyen nyolc klub és a másodosztályú egyesületek is a 16 csapatos élvonalra voksoltak, miközben a rájátszást „nem nagyon akarták”.

„Teljesen mindegy, hogy mi történik, évek óta ez van: a csapatok megkérdezése nélkül döntenek el dolgokat. A csapatok vagyonértékű jogait az MLSZ magához vonja, ezt eladja, majd úgy dönt, hogy csak bizonyos feltételek mentén osztja vissza a csapatoknak. Nyilván a szövetségnek a magyar labdarúgás érdekeit kell nézni, de elég problémás, hogy elég távol vannak az álláspontok egymástól” – mondta Sallói, aki ezzel összefüggésben beszélt az MLSZ által múlt pénteken elfogadott szabályozásról, amelynek értelmében az 500 millió forintos központi támogatáshoz az élvonalbeli csapatokban a mérkőzéseken átlagosan minimum öt magyar játékosnak kell egyszerre a pályán lennie, közülük legalább egy 21 éven alulinak.

A zalaegerszegi sportigazgató szerint egyre jobb játékosok kerülnek ki az akadémiákról, miközben egyre gyengébb képességű légiósok érkeznek az NB I-be. Hangsúlyozta, hogy az akadémiák legfontosabb feladata lenne, hogy a kevés született tehetséget megtalálják és kiemeljék, de ez rendkívül összetett feladat.

Sallói a ZTE mostani idényéről megjegyezte, "ilyenkor azért benn szoktunk már maradni, most egy kicsit túlhúztuk, de nyugalom van, bízunk benne, hogy sikerül a bennmaradás". Elárulta, általában március-április környékén szinte minden évben edzőt váltanak, most is ezt tették, Mihalecz Istvánnal pedig egyelőre nyárig egyeztek meg, de bennmaradás esetén logikusnak tűnik, hogy vele folytassák.

