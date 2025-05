Kecskemét: „Egyértelműen a visszajutás a cél” – a keret adva van

A Kecskeméti TE kiesése múlt héten, az MTK-tól elszenvedett 2–1-es vereséggel vált biztossá, de a klubot 2021 óta szolgáló Nagy Krisztián már rögtön a meccs után arról nyilatkozott, hogy az új idényben nem lehet más céljuk, mint a feljutás. Ezt a Nemzeti Sportnak Tóth Ákos sportigazgató is megerősítette, aki szerint a keret adva van ahhoz, hogy ismét megcélozzák az NB I-es szereplést.



„Egyértelműen a visszajutás lesz a cél – jelentette ki határozottan a KTE sportigazgatója. – Magyar csapatban gondolkodunk, tehát a légiósok távozhatnak. A magyar játékosok közül a Ferencvárostól kölcsönkapott Botka Endrének, Pászka Lórándnak és Katona Bálintnak jár le a szerződése, az ő jövőjük az FTC-től is függ, illetve Májer Milánnak és Zsótér Donátnak nincs megállapodása a következő idényre, utóbbi két játékosnak már jeleztük, hogy hosszabbítanánk velük. A keret többi tagjának viszont élő szerződése van az új idényre is, ahogy Gera Zoltán vezetőedzőnek is.”

A légiósok közül a spanyol Tófol Montiel szerződése lejár, míg információink szerint a montenegrói válogatott Driton Camaj olyan megállapodással érkezett a télen Kisvárdáról, hogy kiesés esetén szabadon távozhat. Az ukrán Mihajlo Meszhi és az argentin Michael López jövője még kérdéses, esetükben az is elképzelhető, hogy kölcsönadja őket a klub, ugyanakkor a Kecskemétnek is van több kölcsönjátékosa, akik a tavaszi szezonban az NB II-ben edződtek más csapatoknál, ők a nyári felkészülést a KTE-nél kezdhetik meg.

„Akik kölcsönben szerepeltek tavasszal, így Derekas Zoltán, Kotula Máté, Kovács Kolos és Papp Milán, a nyáron visszatérhetnek a klubhoz, és a vezetőedző döntésén múlik, melyikük milyen szerepet kaphat” – mondta velük kapcsolatban Tóth Ákos.

Persze fentieken túl is változhat még a keret, ha a szerződéssel rendelkező játékosok közül valakiért megfelelő ajánlat érkezik, és várhatóan jön majd néhány új játékos is a nyáron, de az bizakodásra adhat okot a szurkolóknak, hogy a jelek szerint nem lesz nagy jövés-menés Kecskeméten. A hosszabb ideje a KTE-ben futballozó játékosoknak, így a már említett Nagy Krisztiánnak, a házi góllövőlistát öt találattal vezető Lukács Dánielnek, a négygólos Pálinkás Gergőnek és a legtöbb meccsen ebben az idényben is szerepet kapó Belényesi Csabának, Katona Leventének, illetve Zeke Máriónak továbbra is él a szerződése, ahogy a két kapusnak, Kersák Rolandnak és Varga Bencének is.

LEHETSÉGES NYÁRI VÁLTOZÁSOK A KTE KERETÉBEN

Kölcsönből visszatérők: Kotula Máté (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Kovács Kolos (Békéscsaba 1912 Előre), Papp Milán (Gyirmót FC Győr)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Botka Endre (Ferencváros), Katona Bálint (Ferencváros), Pászka Lóránd (Ferencváros)

Távozhatnak: Driton Camaj (montenegrói, lejár a szerződése), Tófol Montiel (spanyol, lejár a szerződése), Májer Milán (lejár a szerződése), Zsótér Donát (lejár a szerződése), Michael López (argentin), Mihajlo Meszhi (ukrán)