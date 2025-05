Az Újpest három gólt lőve nyerni tudott idegenben

LABDARÚGÓ NB I

33. FORDULÓ

MTK Budapest–Újpest FC 1–3 (Horváth Artúr 27., ill. Ljujics 1., Horváth Krisztofer 45+1., Beridze 56.)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2855 néző. V: Kulcsár Katalin

Kulcsár Katalin volt a játékvezető, egyik segítője pedig Vad Anita – elmondható, hogy a hölgyek jelenléte még emelt az amúgy is remek meccshangulaton, az pedig az újpestiek jókedvét fokozta, hogy Matija Ljujics röviddel a középkezdés után megszerezte a vezetést. (Ha már a nők szerepvállalása szóba került: az MLSZ játékvezetői bizottsága ellenőrnek Gaál Gyöngyit küldte, aki az első női bíró volt a férfiélvonalban Magyarországon, s a FIFA keretébe is bekerült, és ő volt az is, aki NB II-es férfimérkőzésen 10-es osztályzatot kapott lapunktól.)

A korai gól után nagy rohanásba kezdtek a csapatok, de az is látszott, hogy most, az utolsó fordulóban már tét nélkül élvezték a futballt. Az MTK hétszer próbálkozott kapura lövéssel, ám Riccardo Piscitellinek csupán egyszer kellett hárítania, míg a vendégek két kísérletéből egy góllal végződött. A 27. percben megtört a jég, a hézagosan védekező újpesti védők között Horváth Artúr találta meg a rést, s védhetetlen lövéssel kiegyenlített. Alig egy perccel később a földön fekvő Kata Mihály szorult ápolásra, s Horváth Dávid vezetőedző lecserélte a sérült középpályást, de ez sem törte meg a hazaiak lendületét. Az Újpest ugyan valamivel hátrébb húzódott, ám egy percre sem mondott le a támadások lehetőségéről, és a hosszabbítás első percében mesteri góllal újra megszerezte a vezetést.

Ott folytatódott a második félidő, ahol az első abbamaradt, lendületesen játszott mindkét együttes. Hogy újpesti oldalon miért kellett erre oly sokat (konkrétan egy egész bajnoki idényt…) várniuk a drukkereknek, megfejthetetlen; ami biztos, Damir Krznar vezetőedző kinevezése óta nem kaptak ki a lilák, s két döntetlen után végre meglett a győzelem is, amelynek úgy örült a vendégtábor, mintha bajnoki címet szereztek volna Horváth Krisztoferék, pedig csupán a hetedik helyen zárták az idényt.

Az MTK sem futballozott gyengén, ám úgy tűnt, néhány játékos fejben elfáradt az évad hajrájára. Horváth Dávid edzői húzásai azonban említést és dicséretet érdemelnek, ugyanis pályára küldte a keret fiataljait, előbb Bene Domonkost, majd a 17 éves Csucsánszky Zoltán is bemutatkozhatott az élvonalban – az ifjú édesapja korábban a Videoton labdarúgójaként ötször a válogatottban is szerepelt.

A tét nélküli találkozó jó iramú, cselekben és akciókban gazdag futballt hozott – kár, hogy a bajnokság utolsó fordulójában történt mindez…