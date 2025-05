Böde 15. bajnoki gólja kevés volt, a Kecskemét elrontotta a Paks ünnepi hangulatát

LABDARÚGÓ NB I

33. FORDULÓ

Paksi FC–Kecskeméti TE 1–1 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 3480 néző. Vezette: Vad II

Gólszerző: Böde (43. – 11-esből), ill. Májer (90+2.)

Mekkorát változott a világ egy év alatt? Ha egy paksi szurkolót kérdezünk, talán azt mondja, nem sokat, hiszen a kedvencek ismét remek idényt futottak. A Mol Magyar Kupában éppúgy a legjobbnak bizonyultak, mint 2024-ben, a dobogós helyezés is megint összejött, igaz, nem ezüstérem kerül a játékosok nyakába, hanem bronzmedália. Ugyanerre a kérdésre teljesen mást felelne egy kecskeméti szimpatizáns, nem szorul magyarázatra, miért. A lila-fehérek az előző bajnoki évadot a felsőházban zárták, és semmi sem utalt arra, hogy a következő idényben már fordulókkal a befejezés előtt elvesztik esélyüket a bennmaradásra. A 2023–2024-es kiírásban még a Paksi FC és a KTE számára is volt tétje az utolsó fordulónak, és mindkét csapat teljesítette is a feladatát. A játéknap előtt második paksiaknak nyerniük kellett ahhoz, hogy biztosan ezüstérmesek legyenek, és hazai pályán 2–1-re le is győzték az élvonaltól búcsúzó Kisvárdát, a kecskemétiek pedig ugyan csak kilencedikek voltak a forduló kezdete előtt, ám mire elkezdődött a ZTE elleni hazai bajnoki, már tudták, a három pont megszerzése esetén a hatodik pozícióba lépnek előre – Pálinkás Gergő a 88. percben szerezte a győztes találatot. Persze tét nélküli mérkőzést még haverokkal a dühöngőben sem játszik az ember, nemhogy az NB I-ben, így nem volt kérdés, mindkét fél győzelemmel szeretné zárni a 33. fordulót.

Böde Dániel (zöldben) akcióban (Fotó: Dömötör Csaba)

A Debrecenben kiállított Szappanos Péter csak a lelátón foglalhatott helyet, a paksi kapuban Kovácsik Ádám állt, és az sem jelentett meglepetést, hogy Bognár György vezetőedző két vérbeli támadót is a pályára vezényelt, azaz Tóth Barna és Böde Dániel is kezdett. Az első pillanattól látszott, a kiesés ellenére is élesek a kecskeméti labdarúgók, rendkívül motiváltan, sokat futva kezdtek, és bizony több veszélyes támadást is vezettek. A csúszós talajon sok volt a pontatlanság a házigazda futballjában, és így tulajdonképpen esély sem nyílt Varga Bence kapujának megközelítésére. A 18. percben egy bal oldali támadásnál a bepasszolt labdát Nagy Krisztián készítette le lövésre Vattay Mártonnak, aki majd' 20 méterről, habozás nélkül lőtt, és a bal oldali kapufát találta el. Erőlködött, küszködött a Paks, a beadások az első játékrészben egyszer sem találták meg a középen érkezőket, egyértelműen azt a következtetést lehetett levonni, hogy a KTE sokkal közelebb áll a vezető találat megszerzéséhez. Aztán a játékrész hajrájában Böde Dániel lövése Szabó Alexről szögletre ment ki, ám a VAR vizsgálta az esetet, s úgy látta, a kecskeméti védő kezéről pattant ki a labda. Az utolsó NB I-es meccsén vezető Vad II István büntetőt ítélt, a paksi center pedig megszerezte a 15. gólját a bajnokságban – ezzel megerősítette első helyét a góllövőlistán.

Böde Dániel (13) tizenegyesből talált be (Fotó: Dömötör Csaba)

Alig kezdődött el a második félidő, máris 2–0-t mutatott az eredményjelző, és ki más, mint a góllövőlista vezetője, Böde Dániel talált a hálóba. Hatalmas volt az öröm a lelátón, azonban a VAR ezt a találatot is megvizsgálta, és végül leshelyzet miatt érvénytelenítette. Nem sokkal később a balösszekötő helyén kilépő Zeke Márió lövésénél Kovácsik Ádámnak bravúrt kellett bemutatnia, aztán a hazai kapus az ismétlésnél is nagyot védett, majd Pálinkás Gergő fejese után a lécet érintve hagyta el a játékteret a labda. Közel járt a KTE az egyenlítéshez, de azért Gyurkits Gergő lövése munkát adott Varga Bencének, majd Gera Zoltán négyes cserével próbálta hatékonyabbá tenni csapata futballját. Ekkor még nagyon úgy tűnt, Böde Dániel tizenegyese dönti el a három pont sorsát. Aztán a 77. percben Könyves Norbert futott el a jobb szélen, pazarul tekert középre, a gólkirályjelölt ziccerben érkezett, ám közeli fejesét Varga Bence lábbal védeni tudta. Sokba került a kimaradt helyzet, hiszen a ráadásban Driton Camaj a bal oldalon betört a büntetőterületen belülre, három védő gyűrűjében jobbal középre emelt, Májer Milán pedig kapásból, belsővel a kapu jobb oldalába helyezett. Az eredmény már nem változott, a Paks a remek idény lezárásaként egy iksszel búcsúzott közönségétől – a pontrekord azonban nem jött össze, tavaly 58 ponttal zárt, idén 57-tel –, a már kiesett KTE pedig nem érdemtelenül ért el döntetlent.

A találkozót követően Heringes Anita, Paks polgármester asszonya mondott köszöntőbeszédet, majd az MLSZ versenyigazgatója, Vámos Tibor adta át a labdarúgóknak és a stábtagoknak a megszolgált bronzérmet. 1–1

(Fotó: Dömötör Csaba)



