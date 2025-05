Úgy néz ki, Gera Zoltán a másodosztályban is a Kecskemét vezetőedzője marad

GERA ZOLTÁN A MÁSODOSZTÁLYBAN IS A KECSKEMÉT EDZŐJE MARAD

– Közel jártak a pontszerzéshez, de az idényben harmadszor is vereséget szenvedtek a Puskás Akadémiától. Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az első játékrészben bátortalanok voltunk, távol helyezkedtünk az ellenféltől, amely veszélyesebben futballozott. A második félidő jobban nézett ki, voltak lehetőségeink, de pontrúgás után mindig fájó gólt kapni.

– Nincs olyan érzése, hogy az egész idény lenyomata volt ez a találkozó? Egyenrangú partnerei voltak a bajnokesélyes riválisnak, mégsem jött össze a pontszerzés…

– Igen, a mérkőzés kicsit hasonlított az egész tavaszunkhoz. Amikor nem nyerünk, előbb-utóbb elillan az önbizalom, amikor helyzetbe kerülünk, kételkedünk magunkban, és úgy alakul a találkozó, ahogyan most ez. A tavasszal túl sok pontot hullajtottunk el, mert nem összpontosítottunk megfelelően, valami hiányzott, ezt elemeznünk kell.

– Következik a Paks elleni idényzáró, de mit lehet tudni a folytatásról? Önnel a kispadon próbál visszajutni a KTE?

– Már beszélgettem erről a tulajdonossal, a cél a visszajutás, megpróbáljuk együtt tartani a keretet, és igen, úgy néz ki, velem veselkedik neki a csapat a következő idénynek.

HORNYÁK ZSOLT: MÁR MOST GRATULÁLOK A JÁTÉKOSAIMNAK AZ EGÉSZ ÉVHEZ

– Meg kellett szenvedni a három pontért: ennyire kemény mérkőzésre számított?

– Fontos és nehéz meccs volt ez. A KTE nyomás nélkül játszhatott, jó taktikát választott, mélyen védekezett, nem hagyott területet a kombinatív játékunknak. Több türelmet és keresztlabdát kértem a szünetben, értékes három pontot szereztünk.

– Mi kellett volna ahhoz, hogy előbb törjék meg a Kecskemét ellenállását?

– Több mélységi indulásra, hosszú keresztlabdára lett volna szükség. Jól védekezett a KTE, ám szabadrúgás után csak sikerült betalálni, hozzá kell tennem, ilyen játékhelyzetből korábban is voltak lehetőségeink.

– Biztos, hogy a bajnoki cím az utolsó fordulóban dől el. Ha valaki ezt mondta volna a rajt előtt, elhiszi?

– Amikor a Fiorentinával két nagyszerű meccset játszottunk a nemzetközi porondon, a média kezdte sulykolni, hogy bajnokok is lehetünk. A játékosok megérezték, hogy ha nemzetközileg is jegyzett rivális ellen jó teljesítményre képesek, a hazai porondon is lehet keresnivalójuk. Kevés kilengésünk volt, megérdemelten vagyunk ott, ahol. Bármit is hoz az utolsó forduló, már most gratulálok a játékosoknak az egész éves munkájukhoz.