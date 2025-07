Újra Diósgyőrben a Kovács, Radenkovics kettős; erős alapokra építenek Győrben

DIÓSGYŐRI VTK: RÉGI-ÚJ VEZETŐEDZŐ SZERBIÁBÓL ÉS SPORTIGAZGATÓ ÚJPESTRŐL, ÚJ CENTER A KIESŐ FEHÉRVÁRTÓL

Több szinten is jelentős változások történtek az előző bajnokságot a 6. helyen záró Diósgyőri VTK-nál, melynek a 2013–2014-es évadban elért ötödik pozíciója óta ez a legjobb eredménye. (Nem mellesleg azon a tavaszon a Magyar Kupában döntőt játszottak a diósgyőriek, a Ligakupát pedig megnyerték.) Az előző idény közben érkezett Horváth Csenger helyett ezúttal az a Kovács Zoltán lett a sportigazgató, aki az említett, 12 évvel ezelőtti, sikeres évadban már betöltötte ezt a pozíciót Diósgyőrben (legutóbb pedig Újpesten dolgozott tanácsadóként), az önként távozó Valdas Dambrauskast pedig az a Vladimir Radenkovics váltotta a kispadon, aki júniusban már a harmadik időszakát kezdte meg a piros-fehéreknél. A szerb tréner 2013 nyarától 2015 áprilisáig Tomiszlav Szivics segítője volt, majd 2024 februárjától néhány nappal több mint egy éven át dolgozott vezetőedzőként a miskolciaknál, közben 2024 tavaszán a 7. helyre futott be a Diósgyőrrel, majd a téli szünetben az előkelő 3. pozícióban állt a csapattal és a februári távozásakor is a 4. helyen adta át a csapatot utódjának.

A DVTK-tól a kölcsönből a klubjukhoz visszatérőkkel együtt közel két csapatra való játékos távozott a nyár folyamán, köztük olyanok, akik tavasszal rendszeresen a pályán voltak, mint a hétgólos házi gólkirály, Bright Edomwonyi, a hat találtig jutó Marko Rakonjac, a középpályás Vlagyiszlav Klimovics, a belső védő, Bozsidar Csorbadzsijszki és a télen nagy reményekkel, Angliából igazolt Christ Tiéhi. A Diósgyőr talán legjelentősebb erősítése, hogy szerződtette az NB I-ből kiesett Fehérvár szerb centerét, Ivan Saponjicsot. A szabadon igazolható játékosok közül megszerezte a hatszoros válogatott védőt, Kecskés Ákost, az FTC-ben 60 tétmeccsen szerepelt, legutóbb a ZTE-ben játszó szűrőt, Anderson Esitit, a ciprusi Anorthoszisztól a támadó középpályás Ante Roguljicot, a kapus Megyeri Gábort (Bp. Honvéd), továbbá két támadót, Mucsányi Márkot (Újpest) és Sajbán Mátét (ZTE).

Az Ausztriában is edzőtáborozó miskolciak hat felkészülést játszottak, ezeken közepes mérleget értek el – 2 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség –, a legjobb eredményük, hogy Felcsúton megverték a 2023-ban izraeli bajnok, tavaly pedig kupagyőztes Maccabi Haifát. A leggólerősebb játékosuk a holland-ghánai Elton Acolatse volt 3 góllal, de szerzett már gólt Saponjics is.

A DVTK már a bajnokság péntek esti nyitányán pályára lép Újpesten, ahol tavaly májusban 7–0-s vereséget szenvedett Radenkoviccsal. Ezt követően a ZTE-t fogadja, majd ismét a fővárosba, az MTK-hoz utazik.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Edzőtábor: Ausztria, július 7–16.

Felkészülési meccsek:

Július 2. (szerda), DVTK–Eger SE (NB III) 5–0 (Acolatse 2, Demeter M., Bárdos, Csatári)

Július 6. (vasárnap), Felcsút: DVTK–Maccabi Haifa (izraeli) 3–1 (Saponjics, Acolatse, Gera D.)

Július 9. (szerda), Ausztria: Diósgyőri VTK–Slavia Praha (cseh) 0–2

Július 11. (péntek), Ausztria: SV Ried (osztrák)–Diósgyőri VTK 1–1 (Jurek)

Július 13. (vasárnap), Ausztria: Diósgyőri VTK–SK Artis Brno (cseh II.) 0–2

Július 19. (szombat), Diósgyőr: DVTK–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 1–1 (Jurek)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Kecskés Ákos (AEL Limasszol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Derényi Nándor (Putnok FC), Fekete Vince (Putnok FC), Ferencsik Bálint (Békéscsaba 1912 Előre), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (szabadon igazolható), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (szabadon igazolható), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

MTK: FŐLEG A VÉDELEM ALAKULT ÁT, A KÖZÉPPÁLYÁN KOSZNOVSZKYT KELL PÓTOLNI

Németh Krisztián két gólt szerzett a nyári felkészülés során (Fotó:

A feljutása utáni második idényben a nyolcadikról az ötödik helyre sikerült előre lépnie az MTK-nak, amelynek a legendás Garami József nyugdíjba vonulása óta a mostani a második legjobb helyezése az NB I-ben. A csapatot továbbra is Horváth Dávid irányítja, aki már 70 NB I-es meccsen van túl és sorozatban a harmadik idényét kezdi el a kék-fehérekkel az élvonalban. Amint a tréner a klubhonlapon olvasható interjújában elmondta, a játékoskeret annyiban változott a tavalyihoz képest, hogy már nem csak egy alapcsapatra és a cserékre korlátozódik, hanem szélesebb taktikai variációs lehetőséget biztosít a számára.

A védelem alaposan átalakult, hiszen Nemanja Antonov után Bobál Dávid, Hej Viktor és Nagy Zsombor is szabadon igazolhatóként távozott. A helyükre a legutóbb az NB II-es Honvédban szerepelt, korábbi korosztályos válogatott Bévárdi Zsombor, valamint két volt MTK-játékos érkezett: Szépe János az ETO-tól, Széles Imre pedig Kisvárdáról. A második számú kapus, Csenterics Adrián a spanyol Méridához került kölcsönbe, viszont érkezett az előző idényben Kazincbarcikán védő, szintén korábbi MTK-s Fadgyas Tamás. A középpályások közül már korábban távozott Stieber Zoltán, Szőke Gergő, valamint a szűrő Végh Bence is elhagyta a csapatot, Kosznovszky Márk pedig az angol másodosztályú (Championship) Portsmouthhoz szerződik. A helyükre érkezett szabadon igazolhatóként Felcsútról a cseh Jakub Plsek, a Honvédtól kölcsönbe Átrok István, míg Lehoczky Roland visszatért a Vasastól, és jöhet még a Köbenhavn magyar U-válogatott tehetsége, Németh Hunor, valamint a kiszemeltek között szerepel a kölcsönszerződése lejártával a Ferencvároshoz visszatérő Gruber Zsombor is, az ő jövője azonban elsősorban az FTC-től függ, hogy számítanak-e rá az új idényben a zöld-fehéreknél.

Az MTK Szlovéniában edzőtáborozott, ahol a helyi csapatokkal és a romániai Csíkszeredával szemben veretlen maradt (2 győzelem 1 iksz). Ezt követően viszont kikapott a román Craiovától, majd a hazatérést követően két NB II-es gárda legyőzése után a felkészülés zárásaként sima, 3–0-s vereséget szenvedett a szlovákiai Komáromi FC-től. A felkészülés során – amit négy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel fejezett be – Marin Jurina háromszor, Németh Krisztián kétszer talált be.

Horváth Dávid együttesének nem lesz könnyű a rajtja, előbb a bajnok Ferencvárost fogadja, majd Debrecenbe utazik, utána pedig a Diósgyőrt látja vendégül.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS AZ MTK BUDAPESTNÉL

Edzőtábor: Bad Radkersburg (Ausztria), június 23-tól két hét

Felkészülési meccsek:

Június 25. (szerda), Radenci (Szlovénia): Olimpija Ljubljana (szlovén)–MTK Budapest 3–3 (Kosznovszky, Molnár Á., Németh K.)

Június 28. (szombat), Radenci (Szlovénia): NS Mura (szlovén)–MTK Budapest 1–2 (Szűcs P., Bognár I.)

Július 3. (csütörtök), Muraszombat (Szlovénia): MTK Budapest–FK Csíkszereda 3–1 (Jurina 2, Törőcsik)

Július 4. (péntek), Radenci (Szlovénia), MTK Budapest–Universitatea Craiova (román) 0–1

Július 12. (szombat), Budapest: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 2–1 (Jurina, Molnár R.)

Július 16. (szerda), Sándor Károly Akadémia: MTK Budapest–Soroksár (NB II) 1–0 (Németh K.)

Július 19. (szombat), Budapest: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai) 0–3

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Fadgyas Tamás (Kazincbarcika SC), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként),

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Németh Hunor (Köbenhavn – Dánia)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus – szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Kenesei Noel (Leuven – Belgium), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály (Deportivo Alavés – Spanyolország), Kosznovszky Márk (Deportivo Alavés – Spanyolország, Portsmouth, Sheffield United – Anglia, Swansea City – Wales), Molnár Rajmund (Besiktas – Törökország, illetve Hollandia)

ETO FC: ÚJ LOGO, ÚJ KÖZÉPHÁTVÉD ÉS ERŐS ALAPOK

A svéd Abrahamsson a lengyel Zaglebie Lubintól érkezett Győrbe (Fotó:

Az előző idényben a 4-es számmal lehetett a legjobban jellemezni az ETO FC Győr szereplését. Borbély Balázs vezetőedző légiósokkal teli újonc együttese az első négy bajnokijának elvesztése után végül 14 győzelemig jutott, és ezzel a negyedik helyet szerezte meg a tabellán, ami egyben a Konferencialigában való indulás lehetőségét is jelentette.

A klub nyáron arculatot váltott, a szlogen az „Új korszakot nyitunk – értékeink nyomán írjuk tovább az ETO történetét” lett és az új idényben a csapat nevéből kimarad a városnév, csak az ETO FC marad. Megújították az egyesület logóját, ugyanakkor a játékoskeret vázát sikerült egyben tartani. A győriek 2027-ig szerződést hosszabbítottak a háromszoros román válogatott Claudiu Bumbával, emellett végleg megszereztek négy, eddig kölcsönbe kapott játékost, a DAC-tól az idén a válogatott keretébe is meghívott Vitális Milánt és a szélső Zeljko Gavricsot, továbbá a horvát Daniel Stefuljt a Dinamo Zagrebtől, a belga Charleroi-tól pedig az előző idényben már ETO-színekben nyolc gólt szerző algériai támadót, Nadir Benbualit. Ezek a játékosok pedig erős alapokat jelenthetnek a hosszú távú építkezéshez. Még úgy is, hogy az ETO tájékoztatása szerint klubrekordot jelentő összegért eladták az izraeli Maccabi Tel-Avivnak a brazil védőt, Heitor dos Santost (más kérdés, hogy a Transfermarkt 850 ezer eurót ír, ami viszont nem lenne klubrekord).

Az újonnan szerződtetett labdarúgók közül a Lengyelországból érkezett, 25 éves svéd középhátvéd, Alexander Abrahamsson pótolhatja majd Heitort. Az ETO szerződtette még a 19 éves osztrák-szerb támadót, Jovan Zivkovicot Bécsből, valamint az eddig Debrecenben védő, tapasztalt, 35 esztendős kapust, Megyeri Balázst. Ugyancsak a győriek játékosa lett az eddig a város másik csapatában szereplő, 204 centi magas ukrán csatár, Olekszandr Piscsur. Borbély Balázs az M4 Sportnak adott nyilatkozatában elmondta: ezzel még nem zárultak le az átigazolások, hiszen egy középső- és egy bal oldali védővel, valamint egy támadóval még szeretnék megerősíteni a keretüket. Az ETO célja ugyanis az, hogy stabilan NB I élmezőnyéhez tartozzon, és ezzel együtt a Konferencialigában is megállja a helyét.

A kisalföldi gárda több más csapathoz hasonlóan Ausztriába ment edzőtáborozni, de ott csak egyszer lépett pályára felkészülési mérkőzésen, míg Győrben kétszer is játszott. A felkészülési meccseken kétszer nyert, egyszer ikszelt és egyedül az izraeli Maccabi Haifával szemben maradt alul. Minden mérkőzésén kapott gólt, egyszer viszont nem tudott betalálni. Claudiu Bumba volt a nyári időszak legeredményesebb győrije, de ő is csak kétszer volt eredményes, míg az újak közül Piscsur már megszerezte első gólját az ETO színeiben.

A győri csapat az immár szintén a Konferencialigában szereplő Paks otthonába utazik az 1. fordulóban, ezt követően az Újpestet fogadja, majd nyugat-dunántúli rangadót játszik Zalaegerszegen. Miközben ezen a héten csütörtökön a Pjunik Jereván otthonában lép pályára a Konferencialiga selejtezőjében, jövő héten pedig jön a győri visszavágó.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS AZ ETO FC-NÉL

Edzőtábor: Bad Radkersburg (Ausztria), július közepe 13

Felkészülési meccsek:

Június 28. (szombat), Győr: ETO FC–Artis Brno (cseh II.) 1–1 (Piscsur)

Július 5. (szombat), Dunaszerdahely (Szlovákia): ETO FC–Topolya (szerbiai) 3–1 (Gavrics, Anton, Bumba)

Július 9. (szerda), Győr: ETO FC–Maccabi Haifa (izraeli) 0–2

Július 17. (csütörtök), Bad Radkesburg: ETO FC–Karpati Lviv 2–1 (ukrán) (Bumba, Vitális)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium, kölcsön után végleg), Zeljko Gavrics (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – kölcsön után végleg), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, Rapid Wien II – Ausztria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (Kozármisleny). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kocsis Botond

Kiszemeltek: Nagy Olivér (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC)

Távozók: Ledio Beqja (albán, FC Dinamo City – Albánia), Fábio Vianna (portugál, Sepsi OSK – Románia), Mamady Diarra (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova, szabadon igazolhatóként), Gyurákovics Erik (KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia, szabadon igazolható), Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Albion Marku (albán, szabadon igazolható), Ruisz Barnabás (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (Nyíregyháza, onnan kölcsönben Karcag)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlovák)