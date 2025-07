Kulcsár Katalin újabb mérkőzést vezet a női Eb-n

A 2016-ban a világ legjobb női játékvezetőjének választott Kulcsár Katalin két világbajnokságon is vezetett már, és ez a harmadik Európa-bajnoksága. A finn–izlandi nyitómeccsen piros lapot is kiosztott, teljesítményével elégedettek voltak az UEFA-nál, ezért a csoportkör második fordulójában is kapott egy találkozót, hétfőn 18 órától Thunban a spanyol–belga összecsapást vezeti.

Ahogy az első meccsen, Kulcsár Katalin munkáját ezúttal is Vad Anita segíti partjelzőként, a VAR-szobában Bognár Tamás ül majd.