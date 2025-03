Saponjics marad – a Fehérvár máris élt a hosszabbítási lehetőségével

A 27 éves Ivan Saponjics a téli átigazolási időszakban szerződött Fehérvárra, nyárig írt alá, de a klubnak opciós szerződési lehetősége volt, amivel máris élt is, miután a szerb csatár az első hat tétmeccsén öt gólt szerzett Magyarországon.

„Klubunk a kontraktusban szereplő opciót lehívva szerződést hosszabbított Saponjiccsal, így a gólerős támadó a következő szezonban is a Vidit erősíti” – jelentette be a fehervarfc.hu.

„Boldog vagyok, hogy nyártól is a Fehérvárban szerepelhetek majd, köszönöm a klubnak a belém fektetett bizalmat! Nagyon jó érzem magam Magyarországon, remek a kapcsolatom a csapattársaimmal és a szakmai stábbal is, gyorsan sikerült beilleszkednem. Amit megígérhetek, hogy ahogy eddig, a jövőben is azon leszek, hogy a legjobb tudásommal segítsem a csapatot!” – nyilatkozta klubja honlapjának Saponjics.