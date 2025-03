Nem húzzák rá a vizes lepedőt: Bartosz Grzelak marad az Újpest FC vezetőedzője

Ratatics Péter (Fotó: Újpest FC)

Sajtóbeszélgetést tartott Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, miután a lila-fehérek mélyen várakozáson alul teljesítenek a tavasszal, három döntetlen mellett négy vereséget könyvelhettek el a bajnokságban. A drukkerek Bartosz Grzelak vezetőedző fejét követelik, miután hétről hétre kilátástalanul futballozik a csapat, legutóbb a Paksi FC gázolt át (1–6) az együttesen. A Megyeri úti klub elnöke elmondta, a szakember egyelőre marad a pozíciójában: a következő három mérkőzésen, vagyis először a Fehérvár elleni hazai bajnokin, majd a Ferencváros elleni dupla-meccsen is ő irányít. Az FTC ellen előbb a Mol Magyar Kupa-negyeddöntőben, ezután az élvonalban találkozik az Újpest, mindkét alkalommal az Üllői úton.

„A tavaszi idény közel sem úgy sikerült, ahogyan az őszi – persze számoltunk azzal, hogy a szezon során lesznek hullámvölgyek, de azzal nem, hogy ilyen mélységeket élünk meg – mondta Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke. – Messziről kezdeném a helyzetértékelést: amikor átvettük a klubot tavaly, azt mondtuk, eben az idényben az első hat hely egyikén szeretnénk végezni, s mivel jelenleg a hetedikek vagyunk, ezt el is érhetjük. Azonban olyan kudarcokat szenvedtünk el, amelyre nem gondoltunk – ki lehet kapni, de közel sem mindegy, hogyan. Azért szeretném megvilágítani a gyenge szereplés lehetséges okait: ebben az idényben tizennyolc izomsérülést regisztráltunk a játékosoknál, ez túl sok. Ennek utána is jártunk, s egyik oka az lehet, hogy a Szusza Ferenc Stadion melletti edzőpályára évek óta nem költöttek semmit, ez meg is látszódott rajta. Különböző füvek borították, vízelvezetéssel sem látták el – már javítjuk, ez körülbelül háromszázmillió forintba került, de legalább hamarosan birtokba vehetik a játékosok. A sérülések mellett rengeteg betegséggel küszködtek a futballisták, így pedig idővel különböző edzettségi szintre kerültek. Ezt újra egyensúlyba hozni nem könnyű, erre a válogatott szünet alkalmas lehet. Ami pedig a tavaszi idényt illeti: Diósgyőrben jól kezdtünk, szereztünk egy pontot, majd az ETO FC Győr ellen számunkra értelmezhetetlen eredmény, három-nullás vereség következett.

Innentől pedig elindult a lavina: bár vezettünk, a kiállítás után fordított a ZTE, rendkívül fájó vereséget szenvedtünk el. A keret továbbra is megtizedelt, mindenki különböző állapotban volt, a nyíregyházi, gól nélküli meccs után az MTK ellen idehaza kaptunk ki öt-egyre. Ellenfelünknél el is mondták, hogy várták a hatvanadik percet, hiszen tudták, a számos probléma után a meccs utolsó harmadára elfogy a csapatunk. A felcsútiak elleni hazai iksz megfelelő volt, lelkesedtünk, küzdöttünk, azt hittük, elindulunk felfelé: erre elutaztunk Paksra, és beleszaladtunk egy hatosba. Ez maga volt a katasztrófa. Mit tudok tenni, mint elnök? Egy kártya van a kezemben: valakinek megköszönjük a munkáját. A játékosoknak? Nincs átigazolási időszak, ez valószínűleg nem a legjobb döntés. Könnyebb út, ha a vezetőedzőtől búcsúzunk el: kifizetjük és jön helyette más. De feltettük magunknak a kérdést: ezzel a lépéssel megváltozott valami? Ráhúzzuk a vizes lepedőt Bartosz Grzelakra, ezzel pedig azt üzenjük a játékosok felé, hogy nem ők, hanem a szakember volt a hibás mindenért, nektek ebben a bukdácsolásban semmi szerepetek nincs. Mivel úgy látjuk, hogy mindkét félnek, vagyis az edzőnek és a játékosoknak ugyanakkora a felelőssége, így azt a döntést hoztuk, hogy a következő három tétmeccsen, vagyis a Fehérvár és a Ferencváros elleni bajnoki- és kupameccsen továbbra is a jelenlegi vezetőedzőnk irányít, adunk lehetőséget a javításra.”

Ratatics Péter hozzátette, ezt a játékosokkal is megosztotta, s bízik benne, hogy pozitív hatása lesz ennek a lépésnek.

„Azt láttam a futballisták arcán, hogy megértették a döntésemet és annak üzenetét. Azt tapasztalom, mindenki tisztában van a helyzet komolyságával. Miután amit csak lehet, megteremtünk a játékosoknak – gondolok itt többek között tisztességes, időben érkező fizetésekről, szolgálati autókról, megfelelő rehabilitációs háttérről –, elvárható velük szemben, hogy profi módon készüljenek és lépjenek pályára. Mire gondolok? Lehet, hogy valakit hosszútávú szerződés köt az Újpesthez, de nem ez határozza meg, hogy a keret tagja legyen, hanem az, hogyan teljesít és milyen a hozzáállása. Benne van a pakliban, hogy valaki félreértette ezt a komforthelyzetet. Bartosz Grzelakkal is beszélgettem két órát, látja a saját felelősségét is a gyenge idei eredményekben, számára is átment az üzenet: vagy együtt, csapatként jönnek ki a gödörből, vagy egyénileg buknak el. Úgy érzem, a kéthetes szünetben vissza lehet találni a helyes útra: nem eredményeket várok el elsősorban, hanem hogy az Újpesthez méltó, tisztességes játékot lássunk mindenkitől. Nem fenyegettem senkit, nem adtam ultimátumot, egyszerűen van egy elvárásrendszer, amelyet teljesíteni kell. Ha ez nem sikerül, akkor készen állok komolyabb vezetői döntéseket meghozni.”

Felvetődött a kérdés, miszerint azért döntött az Újpest Grzelak megtartása mellett, mert túl drága lett volna felbontani a szerződését, de ezzel az elnök nem értett egyet.

„Ez nem igaz. Nem anyagi megfontolásból, hanem szakmai érvek mentén döntöttünk. Menet közben váltani nem feltétlenül indokolt, ez amolyan vészmegoldás. Bízom benne, hogy komoly változás áll be, és végre szebb időszak következik. Tanulságos hónapok vannak mögöttünk, nekünk is tanulnunk kell, mi is biztosan követtünk el hibákat, de ne feledjük, hosszú távon építkezünk. Ezt elmondtam a drukkereknek is, akikkel találkoztunk kedden este: ők sem, és mi sem adtunk semmilyen garanciát semmire, ez nem is elvárható. Mindannyian azt akarjuk, hogy eredményes legyen az Újpest, ezért dolgozik mindenki. Hiszek abban, hogy egy siker leveheti a játékosokról azt a mentális blokkot, amely rajtuk van.”

Ratatics Péter hozzátette, hogy a klubnál történt változás nagyságrendjéhez képest az őszi idény talán jobban sikerült, mint gondolták, s a legtöbben elhitték, még komolyabb célokat tűzhetnek ki maguk elé.

„Úgy zártuk a tavalyi évet, hogy mindössze három ponttal maradtunk el a harmadik Diósgyőr mögött. Sajnos mi is elhittük azt a szép jövőképet, hogy innen csak felfelé vezethet az út, én is szerettem ebbe beleélni magam. De a sorozatos kudarcok miatt a csalódottság átváltott haraggá a szurkolók körében, amely részben érthető is. Tudjuk, ha jól megy a csapatnak, akkor kilencezer újpesti szurkol a lelátón, ez pedig elképesztő erőt adhat.”

Szóba került, hogy az új érkezők közül egyelőre többen is rossz teljesítményt nyújtanak – például Tom Lacoux, Damian Rasak vagy Milan Tucic –, vagyis a jelenlegi keret nem feltétlenül alkalmas komolyabb célok elérésre.

„Az öreg rókák azt mondják, ha ötből kettő játékos beválik, az nem rossz, ha három, az kiemelkedő, ha négy, az meg szenzáció. Tavaly nyár óta tizenhat játékos szereztünk meg, meglátjuk, mennyi jön be. Csatárposzton több kiszemeltünk is volt, de vagy a klubja nem akarta elengedi a játékost, vagy a futballista mondta azt, hogy komolyabb bajnokságból nem akar visszalépni és az NB I-ben szerepelni. Így megfordítottuk: gyengébb ligában remekül szereplő csatárt, Milan Tucicot hoztuk el. Sajnos még nem szerzett gólt, de nem volt egyszerű helyzetben, hiszen keveset készült a csapattal, nem sok ideje volt beilleszkedni, ráadásul ekkor már lejtmenetben volt a csapat. Bízom benne és a többi labdarúgóban is.”

Bár lehetett hallani olyan hangokat, amelyek arról szóltak, hogy Kovács Zoltán főtanácsadói szerepköre után sportigazgatóvá lép elő, de ezt a pletykát Ratatics Péter határozottan cáfolta.

„Zoli egy legenda Újpesten, elnöki főtanácsadó, elmondhatja a véleményét, de nincs döntési felelőssége és nincs is arról szó, hogy sportigazgató legyen.”

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Puskás Akadémia 24 15 3 6 40–26 +14 48 2. Ferencvárosi TC 24 13 7 4 40–24 +16 46 3. Paksi FC 24 13 5 6 53–37 +16 44 4. MTK Budapest 24 12 4 8 43–32 +11 40 5. Diósgyőri VTK 24 9 8 7 30–33 –3 35 6. ETO FC Győr 24 8 9 7 33–29 +4 33 7. Újpest FC 24 7 9 8 26–32 –6 30 8. Fehérvár FC 24 8 5 11 30–34 –4 29 9. Zalaegerszegi TE 24 6 7 11 28–34 –6 25 10. Nyíregyháza Spartacus 24 6 6 12 24–37 –13 24 11. Debreceni VSC 24 5 5 14 35–47 –12 20 12. Kecskeméti TE 24 4 8 12 24–41 –17 20