Szatmári Csaba maga tette a helyére a törött bokáját

Szerdán már haza is térhet Szatmári Csaba, a Diósgyőri VTK védője, aki az Újpest FC elleni (1–1) szombat esti bajnokin szenvedett magaskülboka-törést bokaszalag-szakadással, miután Kaczvinszki Dominik becsúszva szerelte, de a jobb lábával eltalálta, „begyűrte” a hátvéd bal bokáját, így történt meg a baj.

„Az orvosok azt mondták, ilyenkor benne van a pakliban, hogy törik például a sípcsont is, szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezt megúsztam – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a DVTK 30 éves labdarúgója. – Vasárnap délután megműtöttek, minden rendben zajlott, a következő hat hetet gipszben kell töltenem, majd következik hat hét rehabilitáció, vagyis három hónap kiesik. Ez ugye azt jelenti, hogy reálisan számolva tavasszal már nem léphetek pályára, a célom, hogy a nyári felkészülést tökéletes állapotban kezdhessem el! Ezt nyilván nem könnyű feldolgozni, hiszen rendszeresen játszottam az ősszel, az Újpest ellen is szerepet kaptam, ráadásul gólt szereztem, minden szépnek tűnt, aztán tíz perccel később megtörtént a baj… Amikor Kaczvinszki Dominik becsúszott, egy pillanatig semmit sem éreztem, olyan volt, mint korábban ezerszer. De amikor földet értem, azonnal tudtam, valami nem stimmel: óriási fájdalom hasított a lábamba, majd ránéztem, és láttam, nem áll jól a bokám, itt valami gubanc van…”

Fogalmam nincs, honnan jött az ötlet, lehet, ösztönös viselkedés volt, de odanyúltam a bokámhoz és megigazítottam, a helyére tettem. A dokink, amint odaért, mondta is, hogy nem vagyok százas – kétségtelen, nagy a fájdalomtűrő-képességem.

„Mindenki gyorsan cselekedett, azonnal rögzítették a lábam, a mentősökkel is hamar beértünk a kórházba, a meccs utolsó néhány percét már ott néztem meg. Hihetetlen érzés volt, amikor a stadion közönsége a nevemet skandálta, miközben hordágyon vittek el, ez, valamint a rengeteg üzenet, hívás adott erőt ahhoz, hogy már most pozitívan tekintsek a jövőbe. A klubvezetés és a csapattársak is meglátogattak, mindenki a támogatásáról biztosított, és persze a családom is mellettem áll.”