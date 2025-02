Gartenmann: Ez Ferencváros-játékosként elfogadhatatlan!

„A második félidőben mindent egy lapra tettünk, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, de ennyi helyzetből legalább egyet ki kell használni, ebben látom a legfőbb hibát” – mondta Varga Ádám az M4 Sport kamerája előtt, majd kitért arra, hogy letolta-e őket Robbie Keane az első félidő után.

„Volt egy komolyabb fejmosás, nem úgy álltunk bele az első félidőbe, ahogy az edző elvárta, fásultabban kezdtük a mérkőzést, ezen mindenképp javítanunk kell. Ráadásul pontrúgásból kaptuk a gólt, ami extrán dühítő, mert arra azért fel lehet készülni, de lemaradtunk az emberből.”

Varga hozzátette, hogy a második félidőben mindent megtett a csapat annak érdekében, hogy pontot vagy pontokat szerezzen, ám ez nem sikerült. Kiemelte a hazaiak kapusát, Pécsi Ármint is, aki stabil teljesítményt nyújt meccsről meccsre.

„Lehet, hogy túl görcsösen kezeltük ezt a meccset, nagyon akartunk, de a nagy akarásnak nyögés lett a vége. Ha túl feszülten játszunk, magunk alatt vágjuk a fát.”

Stefan Gartenmann, a Ferencváros védője is csalódott volt az eredmény miatt.

„Jobban akarták a győzelmet a hazaiak, és ez Ferencváros-játékosként elfogadhatatlan! Ha le is győznek minket ebben a bajnokságban, az legfeljebb azért lehet, mert jobban játszanak, de nem lehet a mentalitás, a hit a különbség. Az akarás nem lehet kifogás, mindegy, hogy milyen mérkőzést játszik az ember. Ha ilyen mérkőzésről beszélünk, akkor kell nyolc vagy tíz játékos, aki tud magasabb fordulatszámra kapcsolni, és ha ez a koncentráció egy pillanatra is alábbhagy, szerdán is láthattuk, hogy megbüntetnek minket. Az sem lehet kifogás, hogy nemzetközi szinten is játszunk, mert ha fel akarunk nőni a Ferencváros nevéhez, akkor minden pillanatban maximálisan kell koncentrálnunk, és jól venni az ilyen meccseket.”

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–0 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 3821 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Nagy Zs. (35.)

