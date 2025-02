Nagy Zsolt, Pécsi és Markgráf volt a hős: a Puskás Akadémia a Fradi legyőzésével a tabella élére ugrott!

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–0 (Nagy Zs. 35.)

Felcsút, Pancho Aréna, 3821 néző. Vezette: Bogár

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

VASÁRNAP DÉLUTÁN bedugult Felcsút főutcája. A körforgalom után lépésben haladt a sor, a buszjáratról többen leszálltak, mondván, gyalog hamarabb a stadionhoz érnek. A bajnokság első és második helyezettjének csatájára sokan voltak kíváncsiak, a Pancho Aréna emeleti tribünjén pedig a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov is feltűnt. Az orosz tréner elmondta lapunknak, két otthona – Moszkva és Innsbruck között – Budapesten töltött egy napot, hogy jelen lehessen előző csapata, az FTC mérkőzésén. A legutóbb kazah szövetségi kapitányként dolgozó edző a meccs után a főváros egyik elegáns szállodájában töltötte az éjszakát, hogy hétfő hajnalban tovább is induljon az osztrák hegyekben található házába.

Nos, az első félidőben egy felcsúti gólt láthatott!

Nem mondhatni, hogy a két csapat egymásnak esett, és elképesztő fordulatszámon kezdte volna a mérkőzést, inkább mintha mindkét együttes a másik hibájára várt volna. A zsúfolt lelátók előtt nemigen pörögtek fel a futballisták, rengeteg volt a keresztirányú és hátrapassz, s hiába volt nagy a tét, úgy tűnt, ez inkább arra ösztökélte a csapatokat, hátul ne adják fel a biztonságot. A félidő utolsó tíz percére lendültek bele a felek, akkor legalább már helyzetek is akadtak.

Olyannyira, hogy Nagy Zsolt mesteri fejesével a vezetést is megszerezte a Puskás Akadémia!

Az oldalról érkező szabadrúgást követően jó ütemben ugrott fel a válogatott játékos, a ferencvárosi védők alaposan lemaradtak róla, a felcsútiak ásza pedig szép mozdulattal fejelte a labdát a kapuba. Nagy Zsolt idénybeli hetedik gólja jót tett a mérkőzésnek, a szünet előtti percekben a Fradi kénytelen volt felpörgetni a játékot, igaz, ha nincs Patrizio Stronati óriási hibája, akár kaput eltaláló lövés, fejes nélkül vonulhattak volna szünetre. A cseh belső védő alaposan elaludt egy indításnál, Pécsi Árminnak kellett nagyot védenie a labdára lecsapó Adama Traoré lövésénél. Robbie Keane vezetőedző láthatóan elégedetlen volt a játékkal, leginkább a kreativitás hiányzott a csapatából, pedig elöl a sárga lapjai miatt eltiltását töltő Varga Barnabás helyén ott volt Matheus Saldanha. Ám nem ő volt az egyetlen brazil a Ferencváros kezdőjében, a szakmai stáb négy nappal megérkezése után rögtön csatába küldte Júlio Romaót, aki a védelem előtt szűrte a támadásokat – bár sokat volt játékban, sokat találkozott a labdával, sok labdát el is adott…

A Ferencvárosból nagyon hiányzott a kilencgólos Varga Barnabás, akinek fejjátéka nemcsak elöl jött volna jól a zöld-fehéreknek, hanem hátul is, ki tudja, ha pályán van, a Puskás Akadémia talán nem fejes góllal szerzi meg a vezetést.

A vendégeknél a félidő felénél a két szélső támadó – Adama Traoré és Mohamed Ben Romdan – helyet cserélt, a jobb oldalon kezdő mali támadó áthúzódott balra, míg a tunéziai a jobb oldalon próbált elhúzni az alapvonalig. Robbie Keane folyamatosan irányította csapatát az oldalvonal mellől, egy-egy játékhelyzetnél pedig a lelátó alján üldögélő videóelemzésekkel foglalkozó segítőjéhez is kilépett, hogy megvitassa vele a látottakat. Volt mit átbeszélni a szünetben is, és a Puskás Akadémia egygólos előnyének tudatában a legnagyobb kérdés az volt: a Ferencváros vajon képes lesz-e felpörögni, és kapuja elé szorítani a felcsútiakat.

Nos, a fordulás utáni percekben az FTC alaposan benyomta saját kapuja elé a Puskás Akadémiát, egy perc huszonöt másodperc elteltével rögtön kapufát lőtt, Matheus Saldanha bal lábbal szépen tekerte a lécre a labdát, és ezt követően is lendületben maradt a vendégegyüttes, a hazaiak minden erejét a védekezés emésztette fel.

Más felfogású ferencvárosiak érkeztek a szünet után a pályára, és az kérdés volt, miért egygólos hátrányban kezdett iparkodni a Fradi. Nem véletlenül nyilatkozta az elmúlt napokban Keane vezetőedző, leginkább azon kell dolgoznia, hogy változtatnia kell a futballisták mentalitásán.

Az ír tréner nem sokat várt az első cserével, első magyarországi mérkőzésén jutott szóhoz Alekszandar Csirkovics (is), a Topolyától igazolt szélsőnek egyértelmű feladata volt a támadások hatékonyabbá tétele. Kis híján gólpasszt is adott Adama Traorénak, de Pécsi Ármin előbb védte a ziccert, Mohammed Abu Fani pedig már lesen állva pöccintette a labdát a hazaiak kapujába. A játék képet ekkor elnézve nehezen volt elképzelhető, hogy a Puskás Akadémia kihúzza kapott gól nélkül, de Hornyák Zsolt még így is foghatta a fejét, Lamin Colley egy szögletet követően könnyedén megduplázhatta volna az előnyt, a jó felépítésű csatár azonban a kapu fölé lőtt, így az utolsó huszonöt percre nyílt maradt a mérkőzés.

Robbie Keane sorra küldte pályára a friss támadókat, érkezett Alekszandar Pesics és Lenny Joseph is, nagy kérdés volt, valamelyikőjük képes lesz-e színt vinni a (támadó)játékba, és az FTC-edző számára biztató volt, hogy előbb a francia lőtt bátran kapura (igaz, méterekkel fölé), majd a szerb maradt le centiméterekkel egy balról érkező centerezésről. A hazaiak tizenhatosa előtt és azon belül többször is hatalmas volt a forgalom, a támadók keresték az üres területeket, a védők pedig próbálták azokat elzárni, Patrizio Stronati és társai többször is önfeláldozóan vetődtek a labda útjába. Ekkor a ferencvárosi szurkolók is rázendítettek, ők is érezték, hogy kedvenc csapatuk közel áll az egyenlítéshez, de ha a hátvédek eszén túljártak, akkor ott volt még Pécsi Ármin, aki nemegyszer védett nagyot, hol a gólvonal előtt mentett, hol a kapujából kirontva ütötte el a labdát.

A Ferencváros ekkor már a legtöbb statisztikai mutatóban a Puskás Akadémia fölé nőtt, az utolsó tíz percnek nekifutva a labdabirtoklási arány 70:30 százalék volt a zöld-fehérek javára, több volt a helyzetük, kaput eltaláló lövésük, fejesük is, csak éppen gólt nem szereztek.

A hazaiak kihúzták a kritikus időszakot, s hiába volt a második félidei nagy vendégfölény – a lefújás előtti pillanatokban a fiatal Markgráf Ákos a gólvonalról mentett óriásit –, a Puskás Akadémia otthon tartotta a három pontot.

A Ferencváros ezzel visszakerült a tabella második helyére, az élre pedig a meccsen végig fegyelmezetten futballozó, nagyot küzdő Puskás Akadémia ugrott, amely két ponttal vezet a zöld-fehérek előtt. 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 19 12 2 5 30–19 +11 38 2. Ferencvárosi TC 19 10 6 3 30–19 +11 36 3. Paksi FC 19 9 4 6 37–31 +6 31 4. Diósgyőri VTK 19 8 7 4 27–24 +3 31 5. MTK Budapest 19 9 3 7 30–25 +5 30 6. Újpest FC 19 7 7 5 22–18 +4 28 7. Fehérvár FC 19 7 3 9 25–27 –2 24 8. ETO FC Győr 19 5 7 7 27–27 0 22 9. Zalaegerszegi TE 19 5 5 9 24–28 –4 20 10. Debreceni VSC 19 5 4 10 30–38 –8 19 11. Nyíregyháza Spartacus 19 5 4 10 22–32 –10 19 12. Kecskeméti TE 19 3 6 10 13–29 –16 15