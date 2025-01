Robbie Keane: Ilyen rövid idő alatt nem lehet őrült módon változtatni!

A Ferencváros Spanyolországban készül a tavaszi feladatokra, és Robbie Keane vezetőedző a Fradi Médiának beszélt a rájuk váró feladatokról.

„Volt már edzőmeccsünk is, amire igyekeztünk néhány nap alatt gyorsan felkészülni, valamint az elképzeléseinkből a lehető legtöbbet megvalósítani. Szeretnénk más típusú focit játszani, mint amilyen az előző edzőknél volt. De nem vagyok naiv, tudom, hogy kell egy kis idő, amíg a játékosok megszokják az új dolgokat.”

Az ír szakvezető kiemelte a spanyolországi körülményeket, és arról is beszélt, hogy majdnem minden futballistával sikerült leülnie négyszemközt beszélgetni.

„Nagyon sok különböző tényező van a csapaton belül, de ami nem lehet alku tárgya, az az egymás iránti tisztelet. Dolgozz a másikért, dolgozz a csapatért! Szeretnék egy bizonyos stílust megvalósítani, ám ez nem ideális az idény közepén. A Maccabinál is három-négy hétbe telt, mire a játékosok megértették, hogy milyen focit szeretnénk játszani. Most, hogy már van mögöttünk mérkőzés is, mindenkiről kapok egyéni képet, és ezeket kielemezzük. Nem a játékmódjukat akarjuk megváltoztatni, hanem néhány taktikai elemet. Azért vagyok itt, hogy jobbá tegyük a csapatot, hogy segítsek a játékosoknak fejlődni.”

Az új szerzemény, Naby Keita és a fiatal labdarúgók is szóba kerültek.

„Keita nyilvánvalóan le van maradva fizikailag, de nagyon várjuk, hogy teljes értékű tagja legyen az együttesnek. Már most látom, hogy remekül illik bele a csapatba, és nem csak a pályán, azon kívül is nagy értéke lesz a Fradinak. A fiatalokat kedvelem, én is tizenhét évesen játszottam először. Tudom, milyen hatással lehet rájuk a játéklehetőség, és ha elég jók, akkor meg is kapják.”

A Ferencváros három sorozatban érdekelt, a bajnokság és a Magyar Kupa mellett az Európa-ligában szerepel.

„Semmit nem adnak ingyen, akkor nyerhetsz, ha megdolgoztál érte. Huszonkét évig futballoztam profi szinten, és semmi nem jött könnyen. Soha ne mondja senki, hogy ezt meg azt úgyis megnyerjük! Egy hazai bajnoki nagyon különbözik a nemzetközi kupatalálkozótól, de mindet ugyanúgy kell kezelni. A Frankfurt topcsapat, és a találkozásunkig már túl lesz három tétmeccsen. Azonban nekünk minden mérkőzésre úgy kell kimennünk, hogy megnyerjük!”