Paksról érkezhet támadó Diósgyőrbe – NS-infó

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a DVTK előrehaladott egyeztetéseket folytat a Paksi FC-vel a 23 éves támadó középpályás, Skribek Alen szerződtetése ügyében, aki kölcsönbe kerülhetne Diósgyőrbe, vételi opcióval.

Úgy tudjuk, a felek közel állnak az egyezséghez, így Skribeket hamarosan be is jelentheti a DVTK, és csatlakozhat a téli felkészülést pénteken megkezdő együtteshez. Értesüléseink szerint hamarosan egy másik magyar játékos ügyében is megállapodás születhet, vagyis rövidesen akár két futballista érkezését is hírül adhatja a Diósgyőr.

Skribek két éve, januárban a Puskás Akadémiától igazolt Paksra, ám idén nyáron megsérült és ebben az idényben csak egy bajnokin kapott lehetőséget a tolnaiak első csapatában.

A DVTK-t kerestük a hírekkel kapcsolatban, de a klub sajtóértesülésekre nem reagál.