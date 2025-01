NS-infó: Nikitscher Tamás iránt a Ferencváros is érdeklődött

Beszámoltunk róla, hogy a KTE magyar válogatott középpályása iránt több külföldi klub is érdeklődik. A kecskemétiek a német Hannover ajánlatát már visszautasították, de érkezett egy spanyol ajánlat is az első osztály utolsó helyén álló Valladolidtól.

A Greendevils és az Öltözőn túl oldalak korábban jelezték, hogy a Ferencváros egy magyar válogatott játékos iránt érdeklődik. A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a magyar bajnoki címvédőnél is szóba került Nikitscher Tamás szerződtetése, bár konkrét ajánlatot nem tettek a középpályásért. Információnk szerint a játékos most arra vár, hogy lezáruljanak az egyeztetések a Valladolid és a Kecskemét között. Ugyanakkor, ha a spanyolokkal nem születik megegyezés, az is előfordulhat, hogy nyárig marad Kecskeméten.