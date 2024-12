Nikitscher Tamásért konkrét ajánlatot tettek karácsony előtt – sajtóhír

A sport.de arról írt az nb1.hu információira hivatkozva, hogy a Hertha BSC és a Hannover is érdeklődik Nikitscher Tamás szerződtetése iránt.

A KTE középpályásának menedzsere, Nánási Balázs még novemberben lapunknak beszélt arról, hogy Nikitschert angol, német és spanyol csapatok is figyelik. Információink szerint a szigetországból a másodosztályú Middlesbrough, Coventry City és Norwich is érdeklődtek a magyar válogatott labdarúgó iránt, míg az NB1.hu úgy értesült, hogy Németországból az ifjabb Dárdai Pált és Dárdai Mártont is alkalmazó Hertha BSC mellett a Hannover is szerződtetné Nikitscher Tamást, aki a spanyol Valladolid érdeklődését is felkeltette.

Az NB1.hu úgy tudja, hogy külföldi kérők többször küldtek már megfigyelőket a KTE és a magyar válogatott mérkőzéseire Nikitscher miatt, akiért az egyik német klub karácsony előtt konkrét ajánlatot is tett a KTE-nek.

A sport.de megjegyezte, hogy a Hannover elsősorban támadószekcióját szeretné megerősíteni a magyar válogatottban szeptemberben bemutatkozó Nikitscherrel, akinek megszerzésével a csapat a védekezésén is javítana.