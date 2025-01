A két ferencvárosi légiós, Esiti és Owusu megérkezett Zalaegerszegre

A héten a Zalai Hírlap írt róla először, hogy a Ferencvárosnál mellőzött két légiós, a nigériai középpályás, Anderson Esiti és a ghánai csatár, Owusu Kwabena is Zalaegerszegre kerülhet a tavaszi szezonra. A Nemzeti Sport úgy értesült, a két játékos csütörtökön megérkezett Zalaegerszegre és csatlakozott a ZTE keretéhez.

A 30 éves, háromszoros nigériai válogatott Esiti 2022 februárjában érkezett a Ferencvároshoz, a görög Panathinaikosztól, az NB I-ben 36 meccsen két gólt szerzett azóta, viszont ebben az idényben még nem lépett pályára egyetlen tétmeccsen sem, így nem meglepő a távozása.

Hasonló helyzetben van a ghánai Owusu is, aki 2023 februárjában az azeri Qarabagtól érkezett az FTC-hez, 31 tétmeccsen hat gólt szerzett, de ebben az idényben csak egy bajnokin és egy BL-selejtezőn szerepelt, így az ő távozása is várható volt.

Frissítés 1. (csütörtök, 16.00): Esiti fél évre szóló szerződtetését a ZTE be is jelentette a hivatalos honlapján.

Frissítés 2. (csütörtök 17.57.): a zalai klub hivatalossá tette Owusu érkezését is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZTE FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Ferencváros), Owusu Kwabena (ghánai, Ferencváros)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –